Die Philippinen haben lange genug gewartet

Es war ein sehr, sehr langer Weg von David Nepomuceno bis zu Hidilyn Diaz. Nepomuceno war 1924 der erste Athlet, der sich für die Philippinen auf die Jagd nach olympischem Gold machte, seine Bemühungen über 100 und 200 m endeten in den Vorläufen.

Der bei der Luftwaffe engagierten Diaz erging es am Sonntag ungleich besser: Die 30-Jährige hob in ihrem ersten Versuch 127 Kilo, kam im Zweikampf auf den olympischen Rekord von 224 Kilo und sorgte damit für die erste philippinische Goldmedaille der Geschichte.

Dass Diaz diese 127 Kilo packte, ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Grundlegend ist zu erwähnen, dass die gute Frau keine 55 Kilo wiegt. Gut, das gilt auch für ihre Konkurrenz – im Fall der Filipina kam aber erschwerend hinzu, dass die nach Pandemiebeginn monatelang in Malaysia gestrandete Heberin im Lockdown reichlich miese Trainingsbedingungen hatte.

Vergangenen Frühling bastelte Diaz aus einem Bambusstock und riesigen Wasserflaschen eine Langhantel, ihre Bergauf-Sprints machte sie in der Einfahrt eines Parkhauses. "Ich habe so viel geopfert. Ich konnte so viele Monate und Jahre nicht bei meinen Eltern sein, das Training war eine Qual", sagte Diaz, deren ersten Trainingsgewichte aus Beton und an einem Plastikrohr befestigt waren. "Aber Gott hatte einen Plan." (Martin Schauhuber, 28.7.2021)