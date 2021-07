Besatzung des Forschungsschiffs Calypso fand die Überreste in 92 Metern Tiefe

Rom – In den Gewässern vor der Isola delle Femmine, einer Insel vor der sizilianischen Hauptstadt Palermo, ist das Wrack eines altrömisches Schiffs aus dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entdeckt worden. Der Fund ist Mitarbeitern der Umweltschutzagentur ARPA der Region Sizilien an Bord des ozeanografischen Schiffs Calypso zu verdanken.

Das mit hochpräzisen Instrumenten ausgestattete Forschungsschiff hatte in den vergangenen Wochen in Zusammenarbeit mit der Meeresaufsichtsbehörde Unterwasseruntersuchungen durchgeführt, um archäologische Funde in der Tiefsee zu prüfen. Die ersten Bilder des Wracks, das auf einer Tiefe von 92 Metern liegt, wurden dank des ferngesteuerten Roboters Rov aufgenommen.

Das römische Schiff hatte Amphoren geladen. Foto: ARPA Sicilia

Amphorenladung

Die Experten von ARPA bestätigten die Entdeckung, indem sie Bilder einer Ladung von Amphoren veröffentlichten, die wahrscheinlich für Wein bestimmt waren. "Das Mittelmeer liefert uns immer wieder wertvolle Teile für die Rekonstruktion unserer Geschichte im Zusammenhang mit dem Seehandel, den Schiffstypen, den durchgeführten Transporten. Das Meer liefert uns auch wichtige Informationen über das Leben an Bord der Schiffe und die Beziehungen zwischen den Küstenbewohnern", so die Leiterin des Denkmalschutzes von Palermo Valeria Li Vigni. (red, APA, 27.7.2021)