Die Feuerwehr hat das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert. Foto: APA/LUKAS HUTER

Mieders – In einem Mehrparteienhaus in Mieders (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Dienstagabend aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. In dem ehemaligen Hotel befanden sich nach Angaben der Polizei mehrere Personen, die sich selbst in Sicherheit bringen konnten. Zwei Nachbarn versuchten ein Übergreifen der Flammen auf deren Wohnhaus zu verhindern und mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Hall gebracht werden.

Der Brand dürfte kurz vor 21 Uhr im westlichen Teil des Gebäudes ausgebrochen sein, der nach Angaben des Eigentümers unbewohnt ist. Rund 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Löscharbeiten sind noch immer im Gange.

Rund 20 Bewohner der umliegenden Wohnhäuser mussten wegen der starken Rauchgasentwicklung in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Die Bewohner des Mehrparteienhauses wurden vorübergehend in einem Hotel in Mieders bzw. Neustift untergebracht. (APA, 28.7.2021)