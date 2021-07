Da posiert der junge Mann für die Welt. Foto: Ricardo Santana

Mit der Geforce-30-Serie hat der Tech-Konzern Nvidia im September 2020 eine sehr gefragte, weil super leistungsstarke PC-Komponente hergestellt, die seitdem schwierig zu bekommen ist und bei Verfügbarkeit bis zu 2.500 Euro kosten kann.

Gut, wenn der Onlinehändler Newegg sich dazu entschließt, eine solche Grafikkarte via Lotterie zu verlosen. Schlecht, wenn ein Elfjähriger eine Lücke findet, mit der er das System austrickst.

Newegg Shuffle

Mit der Aktion Newegg Shuffle wurden Käufer der Onlineplattform dazu aufgerufen, sich für die Möglichkeit eines Kaufs der RTX3090 anzumelden. Ein Kind aus Florida, zugegeben mit der Hilfe seines Vaters, fand einen Weg, das Lotteriesystem zu umgehen – und sicherte sich so die Grafikkarte.

Dabei wurden gar keine Hackerfähigkeiten gebraucht. In dem Tool "Build your PC" auf der Website konnte man sich Einzelkomponenten für seinen eigenen Traum-PC aussuchen, die dann gleich in den eigenen Warenkorb wanderten. Sogar dann, wenn die Komponente gerade nicht für "normale" Bestellungen verfügbar war – so wie in diesem Fall die RTX 3090. Wenn man dann alle PC-Teile, bis auf die Grafikkarte, aus dem Warenkorb löschte, konnte man die Bestellung dennoch aufgeben und umging so die Lotterie.

Lücke geschlossen

Das Schlupfloch wurde mittlerweile geschlossen, wie der Senior Brand Manager Andrew Choi gegenüber dem Magazin "PC Mag" betont. "Die Lücke hat nur für den Verkauf von wenigen Grafikkarten gesorgt. Alle noch nicht ausgelieferten Bestellungen, die auf diesem Weg zustande gekommen sind, wurden von uns storniert."

Auch der Elfjährige wird in dem Artikel zitiert. "Ich habe kurz überlegt, mehr Stück zu bestellen, aber ich wollte anderen auch die Chance geben, eine zu bekommen. Da ich bei der Lotterie in der Vergangenheit nie gewonnen habe, dachte ich mir, vielleicht priorisiert Newegg zusammengestellte PCs. Das hat tatsächlich funktioniert." (red, 28.7.2021)