Im Kuchen, als Marmeladen oder Eis – wie schmecken Ihnen Marillen am besten? Posten Sie im Forum!

Sommerzeit ist Marillenzeit – die heimischen Früchte sind reif, werden geerntet und in Supermärkten, auf Märkten oder direkt beim Obstbauernhof verkauft. Auch im eigenen Garten werden Marillenbäume gern angesetzt und tragen meist Mitte Juli Früchte.

Wachauer Marillen sind weit über die niederösterreichische Landesgrenze hinaus bekannt und beliebt. Foto: imago/imagebroker

Die hell- bis blutorangenen Steinfrüchte schmecken zwar auch frisch vom Baum hervorragend, doch es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sie zu verkochen oder zuzubereiten – ob als Marmelade, im Kuchen, Kompott oder Knödel. Aber auch als Saft, Schnaps oder Likör machen sie sich gut:

Wie bereiten Sie Marillen am liebsten zu?

Oder essen Sie sie am liebsten so? Pflücken Sie Marillen selbst, oder kaufen Sie sie am Markt oder im Geschäft? Welche Tipps und Rezepte können Sie empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 30.7.2021)