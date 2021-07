In der Nacht auf Mittwoch rückten Feuerwehren in Oberösterreich rund 130-mal aus. Auch für Mittwoch sind heftige Gewitter an der Alpennordseite angesagt

Von der Alpennordseite können sich die Unwetter am späten Mittwochnachmittag Richtung Norden und Osten ausbreiten. Foto: APA / dpa / Tobias Hartl / Vifogra

Linz – Nach heftigen Gewittern hat es in der Nacht auf Mittwoch in Oberösterreich für 55 Feuerwehren erneut Unwetteralarm gegeben. Sie rückten mit 850 Helferinnen und Helfern zu rund 130 Einätzen aus. Das berichtete das Landesfeuerwehrkommando in einer Presseaussendung.

Hauptbetroffen waren Linz und die Bezirke Linz-Land, Wels-Land, Perg sowie Freistadt. Die Feuerwehrleute wurden zu Einsätzen nach Überflutungen, kleineren Vermurungen und umgestürzten Bäumen gerufen. In Linz war die für die Stadt wichtige Ebelsberger Umfahrung stundenlang gesperrt, nachdem der Mona-Lisa-Tunnel überflutet worden war und von der Berufsfeuerwehr ausgepumpt werden musste. Die Folge war ein erheblicher Stau auf der Wiener Bundesstraße (B1).

Gewitter am Nachmittag

Auch für heute, Mittwoch, werden teils heftige Gewitter erwartet. Ausgehend von der Alpennordseite sollen sich die Unwetter langsam in den Norden und Osten des Landes ausbreiten. Auch in Wien sind am späteren Nachmittag Gewitter möglich. Süd- und Südostösterreich soll hingegen weitgehend verschont bleiben, prognostiziert die ZAMG. Am Wochenende soll es großteils regnen, vereinzelte Gewitter sind möglich. (APA,red 28.7.2021)