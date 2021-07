Die Wiener stiegen für ihr Auswärtsmatch in der CL-Qualifikation gegen Sparta Prag in den Flieger. Der Teambus fuhr leer nach Tschechien und holte die Spieler vom Flughafen ab

Rapid beim Abschlusstraining in Prag am Dienstag. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

CL-Quali live: Sparta Prag vs. Rapid, Mi., 20.30 Uhr

Der SK Rapid Wien hat die Auswärtsreise zum Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde in der Champions League gegen Sparta Prag mit dem Flugzeug angetreten. Das hat für Wirbel gesorgt, in sozialen Netzwerken gab es Unverständnis für die Anreise. Der Mannschaftsbus legte indessen die knapp 350 Kilometer ohne Besatzung zurück, brachte die Mannschaft dann aber vom Flughafen in Prag ins Hotel und zum Trainingsplatz.

Rapid verweist bei einer Anfrage des STANDARD auf die Bestimmungen der Uefa bei internationalen Matches. Diese sind im Vergleich zu Spielen in der Bundesliga strenger. Die Delegation von Auswärtsmannschaften – Spieler, Trainer, Betreuer und andere Angestellte – ist auf 45 Personen begrenzt, und diese muss isoliert anreisen. Diese 45 Personen wurden auf 180 Plätze verteilt. Um diese Abstände einzuhalten, bräuchte es insgesamt vier Busse, hieß es seitens Rapid.

Fliegen nicht zum Spaß

Und weiter: "Wir fliegen so selten wie möglich." So reise man etwa gelegentlich für Spiele in Altach in Vorarlberg nur dann mit dem Flugzeug an, wenn diese in einer englischen Woche stattfinden. "Fliegen ist generell keine klimafreundliche Fortbewegungsart, das ist uns bewusst. Wir fliegen nicht zum Spaß."

Für einen Flug nach Prag sprach allerdings auch die Unsicherheit im Sommerverkehr. Der Teambus, der mit "Großgepäck" für zwei Trainingstage und das Spiel am Mittwochabend anreiste, benötigte für die Strecke etwa fünfeinhalb Stunden. Die Mannschaft hingegen kam am Dienstag um neun Uhr früh am Flughafen in Schwechat zusammen, schon um 11.45 Uhr wurden die Hotelzimmer in Prag bezogen. Im Hotel ist von der Uefa ein eigenes Stockwerk für die gesamte Delegation vorgeschrieben, selbst der Aufzug zu den Zimmern darf von keinen anderen Hotelgästen verwendet werden. Alle Rapid-Angestellten mussten zudem einen negativen PCR-Test von einem von der Uefa zertifizierten Labor vorweisen, unabhängig vom Impfstatus oder von einer vorangegangenen Infektion.

Busfahrt zum LASK

Gleich nach Spielende erfolgt die Rückreise nach Wien wieder mit dem Flugzeug. Bereits am Samstag tritt Rapid in der Liga zum Auswärtsmatch gegen den LASK an (17 Uhr), die Anreise erfolgt bereits am Freitag. "Natürlich mit dem Bus", wie Rapid betont.

Rapid gewann das Hinspiel gegen Sparta Prag am vergangenen Dienstag nach Rückstand mit 2:1. Ein Unentschieden reicht für den Aufstieg in die dritte Runde, wo AS Monaco wartet. Bei einem Sieg wäre die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League fixiert, im Falle eines Ausscheidens stünde Rapid in der dritten Qualifikationsrunde. (Lukas Zahrer, 28.7.2021)