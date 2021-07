In Zoom-Calls kann man auch mal ein anderes Gesicht zeigen. Foto: Screenshot, aam

Online-Meetings begleiten uns jetzt schon seit etlichen Monaten, und es scheint so, als würde sich das für viele Firmenmitarbeiter so bald nicht ändern. Für ein wenig Zerstreuung im tristen Büroalltag kann man sich deshalb zwischendurch doch gern einmal als Comicfigur präsentieren, sofern der Chef Spaß versteht.

Snap Camera

Wer für den Büroalltag bereits Zoom installiert hat, benötigt als zusätzliche Software nur noch die Snap-Camera-App. Diese lässt sich auf der Snapchat-Seite herunterladen und gibt dem User, sofern der Zugriff auf Kamera und Mikrofon erlaubt ist, ein reichhaltiges Filterangebot frei. Für den Auftritt als Pixar-Abbild wählt man "Cartoon Style" aus den angegebenen Filtern und startet dann Zoom. In den Videoeinstellungen der Videokonferenzsoftware kann man jetzt die Snap Camera als Quelle angeben – und schon ist das Comic-Wunder vollbracht.

Der Trick funktioniert mit Windows 10 und Mac OS 10.13 (oder höher).

Snapchat

Die Social-Media-App Snapchat gibt es seit 2011. Der Instant-Messaging-Dienst startete seinen Erfolgslauf mit der Eigenheit, dass versendete Nachrichten nur eine bestimmte Anzahl an Sekunden sichtbar sind und danach gelöscht werden. Den rasant ansteigenden Marktwert erkannte auch die Facebook Inc., die beiden Kaufangebote in Milliardenhöhe wurden von den Snapchat-Gründern Robert Murphy und Evan Spiegel abgelehnt.

Mit aktuell rund 265 Millionen Nutzern versucht sich das Unternehmen an immer neuen Features. Zuletzt wurde die Einbindung der realen Umgebung mit virtuellen Objekten ein zunehmender Faktor. Das reicht von optischen Spielereien wie eben dem Pixar-Kopf im Zoom-Meeting bis hin zu Modeartikeln, die man virtuell anprobieren kann. (red, 29.7.2021)