Hundefriseurin Vanessa und amerikanischer Akita. Screenshot: Youtube

Normalerweise gibt es hier ja Empfehlungen für spannende, unterhaltsame, superkluge, bildende Serien, Dokumentationen und andere Bewegtbildformate. Damit geht es morgen weiter, versprochen.

Heute allerdings geht es um einen Youtube-Kanal, der ein perfekter kleiner Muntermacher für zwischendurch ist. Girl With The Dogs ist ein Kanal, der den Berufsalltag der Hundefriseurin Vanessa beleuchtet. Fast täglich lädt sie kurze (meist drei bis vier Minuten lange) Zusammenschnitte ihrer Kundinnen und Kunden hoch, in denen sie aufzeigt, wie sie die Tiere wäscht, shampooniert, ihr Fell zurechtschnibbelt und schließlich auch wieder trockenföhnt.

Die Bilder sind, erwartungsgemäß, zwar der Star, weil Vanessa die verschiedensten Rassen in ihrem Salon zu Gast hat. Super ist aber auch, dass man dabei fast immer noch etwas lernt. Gut, für Hundebesitzerinnen und -besitzer sicherlich praktischer als für solche, die es nicht sind. Aber trotzdem.

Girl With The Dogs

Wussten Sie zum Beispiel, dass es nicht nur japanische Akitas gibt, sondern auch amerikanische? Ein solcher, Kuma, ist nämlich in einer aktuellen Folge zu Gast. Das 60 Kilogramm schwere Biest sieht zwar genau wie ein solches aus, ist laut Vanessa aber ein Sonnenschein. Sie erzählt, dass er sensitive Haut hat und immer wieder von Allergien geplagt wird, weshalb er mit einem speziellen CBD-Shampoo gewaschen wird.

Ob Kuma das gefällt, ist unklar, denn amerikanische Akitas sind für ihr Resting-Bitch-Face bekannt. Erst als der Föhn herausgeholt wird, fängt sein Turbo (also sein Hinterbein) an zu starten. Das entlockt jeder und jedem ein Lächeln. (Thorben Pollerhof, 28.7.2021)