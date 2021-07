Der Durchschnittspreis der fünf teuersten Tiroler Einfamilienhäuser lag 2020 bei 10,56 Millionen Euro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der österreichische Luxusimmobilienmarkt war im Jahr 2020 genau 3,15 Milliarden Euro schwer – zu diesem Ergebnis kommt das Maklernetzwerk Remax in einer aktuellen Auswertung. Das Volumen wuchs demnach gegenüber dem Jahr 2019 um 3,3 Prozent.

Wie kam Remax zu dieser Zahl? Ganz einfach: Man sah sich die Preise aus dem Vorjahr in den drei Segmenten Einfamilienhäuser, Wohnungen und Penthäuser an und nahm dabei an, dass die teuersten fünf Prozent davon jedenfalls unter die Definition "Luxus" fallen würden. Basis für die Berechnung waren also "die 542 teuersten Einfamilienhäuser, die 2.519 teuersten Wohnungen und die 145 Top-Dachgeschoßwohnungen plus 69 Seegrundstücke und 101 Seeliegenschaften", wie es in einer Remax-Aussendung heißt. So kam man auf den kumulierten Wert von 3,15 Milliarden Euro.

Die Spitze wurde dichter

Der Preis für ein Einfamilienhaus dieser Top-Five-Luxusklasse lag 2020 bei mindestens 800.000 Euro (plus 18 Prozent), für eine Luxuswohnung bei mindestens 510.000 Euro (plus zwei Prozent) und für eine Luxusdachgeschoßwohnung bei mindestens einer Million Euro (plus zwölf Prozent). Um unter die teuersten fünf Prozent zu fallen, musste also in jedem Segment teilweise deutlich mehr als im Jahr zuvor bezahlt worden sein. Die Spitze wurde damit dichter: Denn für die teuerste Wohnung des Jahres 2019 wurden 8,61 Millionen Euro bezahlt, im Jahr 2020 waren dafür "nur" 6,5 Millionen Euro hinzublättern.

Generell hat sich der Luxusimmobilienmarkt im Vorjahr aber neuerlich auf einige wenige Hotspots beschränkt. "Der Luxusimmobilienmarkt in Österreich ist überschaubar und regional", sagt Remax-Austria-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer. "Häufungen finden sich in wenigen Hotspots mit Top-Wintersport wie in den Gebieten um Kitzbühel, Lech/Zürs, St. Anton, Zell/See, in Gebieten mit malerischen Seen wie dem Wörthersee, dem Bodensee und im Salzkammergut, in den großstädtischen Highlights sowie einzelnen Bezirken in und um Wien und in den Städten Innsbruck, Salzburg und Bregenz. Sie sind sehr begehrt – und teuer."

Einfamilienhäuser: Tirol vor Wien

In Tirol standen gleich 146 der 542 teuersten Häuser Österreichs, also ganz grob gerechnet etwa jedes vierte (konkret beträgt der Anteil 27 Prozent). Der Durchschnittspreis der fünf teuersten Häuser lag in Tirol bei 10,56 Millionen Euro.

In Wien schafften es aufgrund der hohen Preise in der Bundeshauptstadt ebenfalls gleich 105 Einfamilienhäuser in die Luxuskategorie (19 Prozent). Ihr Durchschnittspreis lag bei 1,37 Millionen Euro. Die fünf teuersten kosteten jeweils mindestens drei Millionen Euro.

Wohnungen: Wien vor Tirol

Von den 2.519 teuersten Wohnungen Österreichs (mit Kaufpreisen von mehr als 510.000 Euro) befanden sich 1.095 in der Bundeshauptstadt, für 172 davon wurde mindestens eine Million Euro bezahlt. Auf den Plätzen folgten Tirol mit 509 Wohnungen und Vorarlberg mit 260 Wohnungen.

Auch bei den Luxusdachgeschoßwohnungen (vulgo Penthäusern) hatte Wien die Nase vorn: 99 der 145 teuersten Einheiten befinden sich in Wien, der Durchschnittspreis ist allerdings von 1,87 auf 1,64 Millionen Euro gesunken. Zweiter "Penthouse-Hotspot" ist laut Remax Tirol mit dem Bezirk Kitzbühel, wo sich 29 der teuersten Penthäuser des Jahres 2020 befinden. (red, 29.7.2020)