Der Domino-Roboter schafft es, 300 Steine mit einer Ladung zu platzieren. Foto: Mark Rober

Mark Rober ist Ingenieur, der am liebsten sein Wissen in unterhaltsame Youtube-Videos verpackt. Sein neuestes Werk ist gleichzeitig ein Weltrekord. Ein von ihm und zwei anderen Spezialisten in den letzten fünf Jahren entwickelter Roboter stellte jetzt in Rekordzeit 100.000 Domino-Steine auf.

300 Steine pro Fahrt

In dem rund 15 Minuten dauernden Video erklärt Rober die Idee hinter der Roboter-Konstruktion – wie er etwa 300 Steine auf einmal abstellt und sogar die Möglichkeit hat, Steine übereinander anzuordnen. Die Geschwindigkeit übertrumpft die kurz im Video zu sehende Domino-Expertin um das 50-Fache. Am Ende stehen über 100.000 Steine in dem für den Weltrekord präparierten Raum. Als Motiv wurde ein Super-Mario-Setting gewählt. Wie passend für ein beeindruckendes Nerd-Projekt wie dieses.

Wer sich mehr für die Hintergründe der Entwicklung interessiert, kann dies auch in Robers Blog nachlesen.

Mark Rober

Der Mann hinter dem Projekt ist im Netz kein Unbekannter. Rober war neun Jahre lang bei der Nasa, wo er unter anderem am Curiosity-Rover mithalf, der 2012 auf dem Mars landete. Seinen fast 20 Millionen Abonnenten auf Youtube liefert er regelmäßig Videos, in denen er entweder wissenschaftliche Dinge erklärt oder aber mit verrückten Versuchen anschaulich demonstriert. (red, 29.7.2021)