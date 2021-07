[Inland] Faßmann empfiehlt Impfung von unter Zwölfjährigen

[International] Sinkende Zahl an Neuinfektionen sorgt für Corona-Mysterium in Großbritannien

[Wirtschaft] Commerzialbanker schauten Unterschriften von Weihnachtskarten ab

[Corona] Zum heutigen Corona Livebericht geht es hier

[Unternehmen] Konzernumbau mit Rekorden: OMV erfindet sich mit Kunststoffen neu

[Verkehr] Experten sehen kaum Verkehrsentlastung durch Lobautunnel

[Kommentar] Zeit für einen globalen Green Deal

[Analyse] Kais Saied: Leiser Populist in Tunesiens Präsidentenamt

[Olympia] Gesundheit vor Olympiagold: Warum Simone Biles' Rückzug revolutionär ist

[Fußball] Champions-League-Quali: Rapid nach 0:2 bei Sparta Prag ausgeschieden

[Wissenschaft] Wasserdampf um den Jupitermond Ganymed entdeckt

[Wetter] Nach der Überquerung eines Kaltfrontausläufers ist die Luft am Donnerstag deutlich weniger gewitteranfällig. In den ersten Stunden hängen noch Restwolken im Bergland, in den Becken im Süden ist es mitunter nebelig. Tagsüber wechseln sich dann überall Sonne und Wolken ab und zumindest lokale Schauer sind möglich. In den Bergen kann aber auch das eine oder andere kleinräumige Gewitter entstehen. Der Wind weht mehrheitlich schwach. Frühtemperaturen 13 bis 20 Grad, Tageshöchsttemperaturen 25 bis 32 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welterschöpfungstag.