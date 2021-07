Tilda Swinton als Madame D. in "Grand Budapest Hotel", zu sehen ist der Film von Wes Anderson um 20.15 Uhr auf ATV 2. Foto: AP

20.15 GASTGEWERBE

Grand Budapest Hotel (Wes Anderson, USA/D/GB 2014) Anderson hat ein

altes Kaufhaus in einer deutschen Kleinstadt ins Grand Budapest Hotel umbauen lassen, das Anfang der 1930er-Jahre in einem osteuropäischen Fantasiestaat liegt. Concierge Gustave (Ralph Fiennes) kämpft mit illustren Gästen und den Turbulenzen. Buntes Treiben, vielfach ausgezeichnet. Bis 22.20, ATV 2

20.15 KOMÖDIE

Fack ju Göhte 2 (D 2015, Bora Dagtekin) Lustig ist das Lehrerleben in dieser Comedy, die in der Zielgruppe mit dem Prädikat "geil" versehen ist. Mit Elyas M’Barek. Bis 22.00, ORF 1

20.15 ACTION

Last Boy Scout – Das Ziel ist Überleben (The Last Boy Scout, USA 1991, Tony Scott) Der desillusionierte Joe Hallenbeck (Bruce Willis) hält sich als Privatdetektiv über Wasser. Als er den Personenschutz einer Stripperin (Halle Berry) übernehmen soll, die dann ermordet wird, erwacht sein Ehrgeiz. Willis-Actionfilm, der mit Damon Wayans für die richtige Balance sorgt.Bis 22.20, Puls 4

21.05 FILMISCHER ESSAY

Ich bin positiv Dieser "ganz andere Film über Covid-19" von Rudi Dolezal "will Emotionen wecken, Zusammenhänge herstellen, zur Vorsicht raten, Kritik üben, Warnen ohne Zeigefinger und trotzdem Hoffnung geben", heißt es in der Ankündigung. Zu Wort kommen u. a. Danielle Spera, Andreas Gabalier, Eva Spreitzhofer, Hans Krankl, Elton John. Bis 22.00, ORF 2

22.00 DÄNISCHE SERIE

Wenn die Stille einkehrt (1–5/10) Neun Tage vor einem tragischen Attentat in einem Kopenhagener Restaurant gehen acht Menschen ihrem gewohnten Alltag nach, ohne zu ahnen, dass ihr Leben bald ein anderes sein wird. Bis 2.45, Arte

22.10 SALZBURGER FESTSPIELE

Von Buhlschaften und Jedermännern Die Doku versammelt Darsteller aus 100 Jahren Jedermann-Geschichte. Senta Berger, Klaus Maria Brandauer, Veronica Ferres, Tobias Moretti, Sunnyi Melles und Peter Simonischek erinnern sich. Bis 23.10, Servus TV

22.30 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Eco Warum Unternehmen kein Personal finden, was Zweitwohnsitze für Gemeinden bedeuten und über teure Folgen des Haustierbooms. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Millionenerbin und Spenderin Marlene Engelhorn, Kabarettist Eckart von Hirschhausen, Schauspielerin Nicole Beutler, Ex-Kampfsportweltmeister Ronny Kokert. Bis 0.05, ORF 2

SERIE

Ich und die Anderen David Schalko schickt in seiner sechsteiligen Serie seine Hauptfigur Tristan, gespielt von Tom Schilling, auf einen Selbstfindungstrip, der allerlei überraschende Situationen und Begegnungen beinhaltet und alles ist, nur kein klassischer Serienplot. Sky