Die Männer wurden in der Garage beim Palais Schwarzenberg im dritten Wiener Gemeindebezirk entdeckt

Die Einsatzmitarbeiter der Berufsrettung konnten die Männer nicht mehr reanimieren. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Feuerwehrleute bargen am Mittwochnachmittag zwei leblose Körper aus der Tiefgarage unter dem Palais Schwarzenberg in Wien. Das berichtet heute.at. Die Männer im Alter von 56 und 57 Jahren sollen bei Elektroarbeiten in einem Technikraum Stromschläge erlitten und daran gestorben sein. Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung zeigten keinen Erfolg.

Offenbar war durch den folgeschweren Unfall auch der Strom in der Umgebung des Palais im Bezirk Landstraße für fast eine halbe Stunde ausgefallen. (red, 28.7.2021)