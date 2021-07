Souveränes Belgrad. Foto: imago images/Camera 4/Internatio

ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragovic hat mit seinem neuen Club Roter Stern Belgrad das Blatt gewendet und den Aufstieg in die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation geschafft. Nach dem 1:2 im Hinspiel gewannen die Serben am Mittwoch zuhause gegen den kasachischen Vertreter Kairat Almaty souverän 5:0 (3:0), Dragovic stand die gesamte Spielzeit über am Feld. Nächster Gegner ist Sheriff Tiraspol aus Moldawien.

Keine echte Gefahr mehr bestand für Philipp Mwene und PSV Eindhoven im Rückspiel bei Galatasaray Istanbul nach dem 5:1-Heimerfolg. Auch am Mittwoch setzten sich die Niederländer von Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt durch, siegten am Bosporus 2:1. Mwene, der im Sommer von Mainz in die Niederlande gewechselt war, spielte durch. PSV trifft in der nächsten Runde auf den FC Midtjylland aus Dänemark. (APA, 28.7.2021)