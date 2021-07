Tagesüberblick Coronavirus

130 Postings

Ages ruft Festivalrückkehrer aus Kroatien zu Corona-Test auf

Bereits 102 Fälle können in Österreich auf das Festival "Austria goes Zrce" zurückgeführt werden. Ab kommenden Dienstag treten Verschärfungen für Reisende aus den Niederlanden, Spanien oder Zypern in Kraft. Die Corona-News im Überblick