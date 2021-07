In einem ersten Zug wird Polestar in der Wiener Innnenstadt den Polestar Space eröffnen, ab Herbst geht es dann wirklich los.

Während die laut Selbstdefinition "unabhängige schwedische Premium Elektro Performance Automarke" schon in etlichen anderen Ländern am Start ist, musste Österreich warten. Bis jetzt. In der Wallnerstraße 5 – im Erdgeschoß des ältesten Hochhauses Wiens – also mitten im ersten Bezirk, eröffnet Polestar nun ein Lokal, in dem die ersten beiden Fahrzeuge betrachtet und für eine Probefahrt abgeholt werden können – Polestar 1 und Polestar 2.

In der Wallnerstraße 5 eröffnete der erste Polestar Space in Österreich. Foto: Polestar

Schwedisch-Chinesisch

Polestar wurde 2017 von Volvo und der Geely gegründet – nutzt also Volvo-Design und Know-how und die Vorteile die ein chinesischer Autobauer mitbringt. Der Polestar 1 wird in einer Kleinserie gefertigt und ist gar kein reines E-Auto sondern ein Plug-in-Hybrid mit 609 PS und einer elektrischen Reichweite von über 100 Kilometern. Der Polestar 2 ist eine E-Limousine mit Allradantrieb, 300 kW Leitung und einer Reichweite von 470 Kilometer. Weitere Fahrzeuge, wie zunächst der SUV Polestar 3, sind bereits geplant.

Weitere Niederlassungen, um Probefahren zu ermöglichen, werden in Graz, Linz Innsbruck und Salzburg errichtet. Für eine Runde in einem Polestar meldet man sich online an. Ausschließlich. "Polestar folgt dem Motto ‚digital first‘. Wir sind eine Marke, die das traditionelle automotive Geschäftsmodell neu denkt und die Beziehung zu Kundinnen und Kunden neu definiert. Während wir den Kaufprozess ausschließlich online abwickeln, sind die Polestar Spaces Orte des Erfahrens und Entdeckens.", erklärt Thomas Hörmann, Managing Director Polestar Österreich.

Heißer Herbst

Die feierliche Eröffnung des Polestar Space wird im Herbst stattfinden. Bis dahin sollen dann auch die ersten Autos in Österreich ausgeliefert werden. (Guido Gluschitsch, 29.7.2021)