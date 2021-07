König im Schwimmbecken: Caeleb Dressel. Foto: AP/Kisbendek

Tokio – Der US-Amerikaner Caeleb Dressel hat am Donnerstag einen der Schwimm-Königsbewerbe der Olympischen Spiele gewonnen. Der designierte männliche Superstar der Bewerbe im Aquatics Centre von Tokio blieb über 100 m Kraul mit dem olympischen Rekord von 47,02 Sek. nur 11/100 über dem zwölf Jahre alten Weltrekord des Brasilianers Cesar Cielo und holte sich so sein zweites Gold bei diesen Titelkämpfen. Der Sieg war gegenüber dem Australier Kyle Chambers aber nur mit 6/100 abgesichert.

Auf sieben Schwimm-Medaillen bei einer Olympia-Veranstaltung wie zuvor seine Landsleute Mark Spitz, Matt Biondi und Michael Phelps kann Dressel aber nicht mehr kommen. Denn der 26-Jährige war über 4 x 200 m Kraul nicht zum Einsatz gekommen, die US-Truppe verpasste dann als Vierte auch überhaupt erstmals das Olympia-Podest. Bis dahin hatte es in diesem Bewerb 17-mal Gold, fünfmal Silber und zweimal Bronze gegeben. 1980 in Moskau hatten die USA die Spiele boykottiert.

Nur 0,26. Sek. über dem Weltrekord blieb Izaac Stubblety-Cook im Finale über 200 m Brust. Der Australier gewann in 2:06,38 Min, 0,63 Sek. vor dem Niederländer Arno Kamminga. Der Finne Matti Mattsson holte weitere 12/100 dahinter Bronze. Einen Weltrekord könnte es aber am Freitag über 200 m Brust der Frauen geben. Die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker war schon am Mittwoch im Vorlauf um 0,05 Sek. drangewesen, im Semifinale fehlten der 24-Jährigen in 2:19,33 Min. 0,22 Sek.

Weitere Medaillen für die USA gab es neben dem 800-m-Gold von Robert Finke über 200 m Delfin der Frauen mit Silber und Bronze für Regan Smith und Hali Flickinger. Der überlegene Sieg ging aber in 2:03,86 Min. an die Chinesin Zhang Yufei. Zusammen mit ihren Landsfrauen Yang Jungxuan, Tang Muhan und Li Bingjie sorgte sie in 7:40,33 Min. für einen Weltrekord über 4 x 200 m Kraul. Katie Ledecky holte mit den USA 0,40 Sek. zurück Silber, womit sich für sie eine weitere Gold-Chance nicht erfüllte. (APA, 29.7.2021)