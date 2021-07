Die Neos laden die Bewerberin und die Bewerber ein, die ins Rennen um die ORF-Generaldirektion gehen. Die Wahl findet am 10. August 2021 statt. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Neos bitten die Kandidaten und Kandidatinnen der ORF-Generaldirektorenwahl zu einer öffentlichen Konzeptpräsentation mit anschließender Diskussion. Die Veranstaltung findet am 5. August um 18 Uhr im Billrothhaus in Wien im Zuge eines "Neos Lab Talks" statt. Ihr Kommen angekündigt haben Amtsinhaber Alexander Wrabetz, ORF-Vizefinanzchef Roland Weißmann, ORF 1-Channelmanagerin Lisa Totzauer, ORF-Technik-Vizedirektor Thomas Prantner sowie der ORF-Journalist Julius Kratky.

Bereits im Voraus können Fragen zur ORF-Wahl an labevents@neos.eu geschickt werden. Eine Anmeldung zum Event ist erforderlich. Die Moderation des mit "Wohin geht der ORF?" betitelten Abends übernimmt Sebastian Loudon ("Zeit", "Datum").

Eine öffentliche Präsentation der Bewerber und Bewerberinnen soll es auch auf ORF 3 geben. Wrabetz kündigte das im Zuge der vergangenen Stiftungsratssitzung an. Diese sei in Vorbereitung, heißt es aus dem ORF. Zuletzt wurde kolportiert, dass sie am Tag vor der Wahl und somit am 9. August stattfinden soll. Zu einem dritten, wenngleich internen Hearing dürfte der ORF-Zentralbetriebsrat die Kandidaten für den ORF-Chefposten am 5. August laden. (APA, 29.7.2021)