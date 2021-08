1896 begann die erste Olympiade der Neuzeit in Athen. Seither finden die Großsportveranstaltungen an unterschiedlichsten Orten der Welt statt. Von Biathlon, Rennrodeln oder Skisportarten im Winter bis hin zu Leichtathletik, Radfahren oder Kugelstoßen im Sommer – es gibt kaum eine Sportart, die nicht olympisch ist. Doch das sportliche Angebot war freilich nicht immer so groß und durfte jahrzehntelang großteils nur von Männern ausgeübt werden. Doch welche Disziplin stand einzig und allein ganz zu Beginn der Olympischen Spiele im Fokus, in welchem Land fanden noch nie Spiele statt, und wer war die oder der erfolgreichste Sportlerin oder Sportler? Machen Sie das Quiz!



Und, wie haben Sie abgeschnitten? Verfolgen Sie die diesjährigen Sommerspiele? Welche Disziplinen interessieren Sie, welche eher weniger? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 2.8.2021)