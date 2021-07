Die Ever Given im Hafen von Rotterdam. Foto: EPA / Remko de Waal

Rotterdam – Das Containerschiff Ever Given, das im März sechs Tage lang den Suezkanal blockiert hatte, traf am Donnerstag im Hafen von Rotterdam ein, nachdem die ägyptischen Behörden es freigegeben hatten.

Dort soll es am ECT Delta Terminal andocken und bis 3. August entladen werden, bevor es Kurs auf Felixtowe in England nimmt.

Welthandel blockiert

Das Boot, eines der größten Containerschiffe der Welt, hatte sich am 23. März inmitten starker Winde im Suezkanal verkeilt, wodurch der Schiffsverkehr in beide Richtungen zum Erliegen kam. Die Blockade hatte Auswirkungen auf den weltweiten Handel.

Etwa 15 Prozent des weltweiten Schiffverkehrs werden über den Suezkanal, die kürzeste Schiffsroute zwischen Europa und Asien, abgewickelt. Das 400 Meter lange Schiff mit 18.300 Containern an Bord verließ Ägypten am 7. Juli, 106 Tage, nachdem es im Kanal quergelegen hatte. (red, Reuters, 29.7.2021)