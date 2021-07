Meinungsstark und gelassen: "Tracks" besucht die unangepasste Popsängerin M.I.A., Arte, 0.10 Uhr. Foto: Vivianne Sassen

20.15 SOMMERKABARETT

Weinzettl & Rudle: Zum x-ten Mal Jede be liebige Beziehung kämpft mit ihren Nich tigkeiten. Monica Weinzettl und Gerold Rudle über Situationen, die jede und jeder kennt: beim Grillen, beim Fernschauen, beim Umgang mit dem Pubertier. Bis 21.15, ORF 1

20.15 RETRO-TV

Im Weißen Rössl (Ö 1960, Werner Jacobs) Verfilmung der erfolgreichen Operette: Das Weiße Rössl am Wolfgangsee als Schauplatz einer turbulenten, in die 60er-Jahre verlegten Liebesgeschichte zwischen der Rössl-Wirtin Waltraut "Josepha" Haas und dem eifersüchtigen Oberkellner Peter "Leopold" Alexander. Bis 22.00, ORF 3

21.10 PORTRÄT

Ich, Bauer Friedrich Mayr-Melnhof der Dritte hat gerade einen der größten privaten Waldbesitze in Österreich übernommen. Wie gestaltet er den Generationswechsel, und was treibt einen Großgrundbesitzer und Waldbauern an? Bis 22.10, Servus TV

22.25 MICHAEL DOUGLAS

In der Schusslinie (Beyond the Reach, USA 2014, Jean-Baptiste Léonetti) Der Großindus trielle Madec (Michael Douglas) nimmt den jungen Fährtenleser Ben (Jeremy Irvine) mit auf eine Jagd in die Wüste. Als Madec versehentlich einen Menschen tötet, schickt er Ben auf einen Höllentrip. Ein Mann-gegen-Mann-Thriller, der auf dem Roman Death watch aus den 70er-Jahren basiert. Bis 23.50, 3sat

22.35 GESCHICHTE

Universum History: Die Europa-Saga – Wer wir sind, woher wir kommen Der dritte und letzte Teil des Dreiteilers beschäftigt sich mit Revolutionen, Krieg und Frieden und dem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Nationen von der Französischen Revolution über den Eisernen Vorhang bis hin zum Brexit. Bis 0.05, ORF 2

22.55 PARODIE

Johnny English – Der Spion, der es versiebte (USA/GB 2003, Peter Howitt) Das Überleben Großbritanniens hängt von Johnny English (Rowan Atkinson) ab, dem vertrotteltsten Agenten Ihrer Majestät. Ganz wunderbar albern. Bis 0.20, SF 2

23.50 VERGANGENHEIT

A Gang Story – Eine Frage der Ehre (Les Lyonnais, F/B 2011, Olivier Marchal) Gangster Edmond Vidal (Gérard Lanvin) wollte sein Rentnerdasein genießen. Als sein alter Komplize Serge verhaftet wird, organisiert er dessen Flucht. Packender Thriller nach US-Vorbildern der 70er und 80er. Bis 1.25, 3sat

0.10 MAGAZIN

Tracks Peaches: Erschafferin des Electro clash. / Pop & Politics mit Superstar M.I.A. / Dorian Electra: Pop aus Utopia. / King Krule: Zurück aus der Düsternis. Bis 0.40, Arte

0.40 SOMMERLICH

Ein unvergesslicher Sommer (La fin de l’été, F 2018, Hélène Angel) Der 14-jährige Ali soll zu den Großeltern aufs Land, davon ist er nicht begeistert. Was erwartet ihn? Die erste Liebe und ein Familiengeheimnis. Bis 2.15, Arte