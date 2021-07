Budapest – Lewis Hamilton und Sebastian Vettel haben sich vor dem Formel-1-Grand-Prix von Ungarn klar gegen das umstrittene Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität ausgesprochen. Hamilton sicherte den vom Anti-LGBTQI-Gesetz Betroffenen seine volle Unterstützung zu. "Es ist inakzeptabel, feige und irreleitend für die Machthaber, ein solches Gesetz vorzuschlagen", schrieb Hamilton auf Instagram.

Foto: Instagram

Ungarns Premier Viktor Orbán hatte in der vergangenen Woche ein Referendum über das Gesetz, das sich gegen nicht heterosexuelle Menschen richtet, angekündigt. Das Gesetz verbietet unter anderem Werbung, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als normaler Teil der Gesellschaft Normalität erscheinen. Dies hatte heftige Kritik von vielen Seiten zur Folge gehabt. Die EU-Kommission etwa sieht es als diskriminierend an und hat Schritte gegen Ungarn eingeleitet.

Vettels Schuhe. Foto: imago images/Motorsport Images/Glenn Dunbar

"Ich fordere die Menschen in Ungarn auf, beim bevorstehenden Referendum abzustimmen, um die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft zu schützen. Sie brauchen unsere Unterstützung mehr denn je", erklärte F1-Champion Hamilton. "Jeder verdient die Freiheit, er selbst zu sein, egal wen er liebt oder wie er sich identifiziert." Liebe werde immer gewinnen, ergänzte Hamilton, der sich in sozialen Fragen seit Jahren als Meinungsführer engagiert. LGTBQI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Queers und Intersexuelle.

Der vierfache Weltmeister Vettel meldete sich ebenfalls zu Wort. "Ich finde es peinlich für das Land", sagte Vettel. "Ich kann nicht verstehen, warum sie (die Regierung) Schwierigkeiten haben, zu verstehen, warum jeder frei sein sollte, zu tun, was er will." Im Vorfeld des Rennens trug Vettel weiße Sneaker mit einem Regenbogenmuster.

Nachspiel

Sportlich beschäftigt die Königsklasse des Motorsports weiterhin der Crash von Max Verstappen und Hamilton in Silverstone. Red-Bull-Pilot Verstappen hat die deutliche Kritik am Mercedes-Rennstall für dessen Jubel nach Hamiltons Sieg bekräftigt. "Das zeigt, wie sie wirklich sind", betonte der 23-jährige Niederländer. Er wolle so nicht wahrgenommen werden. Hamilton wies die Kritik zurück.



Verstappen war bei dem Rennen nach einer Berührung durch Hamiltons Formel-1-Mercedes von der Strecke in Silverstone abgekommen und mit enormer Wucht in die Streckenbegrenzung gekracht. Während Verstappen untersucht und ins Krankenhaus gebracht wurde, hatten Hamilton und die Silberpfeile den Heimerfolg des siebenmaligen Weltmeisters euphorisch bejubelt. "So feiert man so einen Sieg nicht", meinte Verstappen.

Er berichtete auch, dass Hamilton ihn angerufen habe. Details nannte er nicht. Er selbst sieht bei sich keine Schuld an dem Crash. "Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin hart, aber nicht aggressiv gefahren, sonst hätte ich ihn in die Wand gedrückt", sagte Verstappen.

Hamilton: "Würde nichts ändern"

Natürlich konterte Hamilton alldem auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Wochenende. "Ich würde nichts ändern", sagte Hamilton zu seinem Manöver. "Keiner von uns will, dass ein anderer Fahrer verletzt wird", betonte der Brite. Zur Feierkritik meinte er, dass er zu dem Zeitpunkt nicht gewusst habe, dass Verstappen im Krankenhaus sei. Aber es sei auch sein Heimrennen gewesen und ein "monumentaler Moment" für das Mercedes-Team.

Die heftige und mitunter rassistische Kritik an ihm in den sozialen Medien nach dem Sieg, durch den er in der WM auf acht Punkte an Verstappen herankam, sei für ihn nichts Neues, erklärte Hamilton. Er habe aber viel Zuspruch bekommen, auch aus der Formel 1. "Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich nicht allein bin in diesem Sport", sagte Hamilton.

Am Donnerstagnachmittag erfolgte per Videokonferenz noch eine Anhörung zum Vorfall. Red Bull will dabei vor den Rennkommissaren neue – belastende – Beweise vorlegen. (APA, red, 29.7.2021)