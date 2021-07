Rick Astleys "Never Gonna Give You Up" wurde um ein paar Jahrzehnte verspätet zum Internetkult. Ein Wunder, dass die magische Marke erst jetzt erreicht wurde

Rick Astley feiert den Erfolg von "Never Gonna Give You Up" mit einer Limited Edition auf Vinyl. Foto: Rick Astley

Mist, schon wieder drauf reingefallen. Und schon ist der Ohrwurm wieder da! Um das Musikvideo zu "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley ist in den vergangen Jahren ein regelrechter Internetkult entstanden, regelmäßig trollen sich Forenteilnehmer gegenseitig durch das Verschicken des Youtube-Links zum einprägsamen Popsong aus dem Jahr 1987. Nun hat der offizielle Upload auf dem Youtube-Channel des Musikers die magische Marke von einer Milliarde Views erreicht.

Naturgemäß zeigt sich Rick Astley erfreut über das große "Interesse" an seinem mehr als 30 Jahre alten Song, wie er seinen Fans wie er Twitter mitteilt.

Zur Feier des Tages kündigte er den Release einer limitierten Maxi-Platte des Songs an, die ersten 2.500 Exemplare werden handsigniert. Die schlechte Nachricht für Interessierte: Im Shop auf seiner offiziellen Website ist das Sammlerstück bereits ausverkauft. Das Original ist auf der Plattform Discogs allerdings gebraucht bereits ab einem Preis von 23 Cent verfügbar.

Seinen Siegeszug durch das Internet startete der Song bereits im Jahr 2007, als User des 4chan-Forums sich mit Links auf das Video gegenseitig in die Falle ließen. Dieses Verhalten schwappte rasch in andere Foren über.

Überraschend ist daher, dass dieser Meilenstein erst jetzt erreicht wurde, denn andere Künstler waren hier deutlich schneller. So erreichte "Gangnam Style" des südkoreanischen Rappers Psy die eine Milliarde Views schon im Jahr 2012, und andere Songs kratzen bereits an der Grenze zu den elfstelligen Zuschauerzahlen. (stm, 29.7.2021)