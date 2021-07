In dieser Galerie: 2 Bilder Sunisa Lee holte sich den Olympiasieg im Mehrkampf. Foto: imago images/PanoramiC/JB Autissier Biles fieberte auf der Tribüne mit. Foto: Loic VENANCE / AFP

Tokio – Simone Biles hielt es vor lauter Begeisterung nicht mehr auf ihrem Sitz. Die Rekord-Olympiasiegerin klatschte und schrie, als Teamkollegin Sunisa Lee sich vor ihren Augen zur neuen Turnkaiserin von Japan aufschwang. Während Biles wegen mentaler Probleme pausierte, trat Lee mit eisernen Nerven ihre Nachfolge als neue olympische Turnkaiserin im Mehrkampf an.

In einem Fotofinish fing die 18-Jährige die vor dem letzten Durchgang führende Brasilianerin Rebeca Andrade noch ab. Die Südamerikanerin musste bei ihrer Übung zweimal die Wettkampffläche verlassen und verspielte damit ihren Vorsprung. Die Bronzemedaille ging an Mannschafts-Olympiasiegerin Angelina Melnikowa vom russischen olympischen Komitee.

US-Domäne

Daheim in St. Paul/Minnesota feierten Familie und ein beachtlich großer Freundeskreis Lees Triumph am frühen Donnerstagmorgen vor dem Fernseher begeistert mit. Die Menschen hüpften, jubelten und fielen sich glückselig in die Arme.

Lee setzte mit ihrem Triumph die Erfolgsserie der US-Frauen im wichtigsten olympischen Turnwettbewerb fort. Seit 2004 ging die Goldmedaille im Mehrkampf stets in die USA, 2016 in Rio de Janeiro an Biles.

Kurz vor Wettkampfbeginn hatte Biles in der ersten Reihe in der Nähe des Stufenbarrens Platz genommen. Mal klatschte die 24-Jährige in die Hände, mal tippte sie eifrig auf dem Handy. Sie wirkte gelöster als an den Vortagen, ob sie zu den Gerätefinals vom 1. bis 3. August antreten wird, bleibt allerdings vorerst offen.

Die olympischen Turn-Entscheidungen werden am Freitag (07.50 Uhr MESZ) mit dem Finale der Trampolinturnerinnen fortgesetzt. (sid, 29.7.2021)

Frauen, Mehrkampf:

1. Sunisa Lee (USA) 57,433 Pkt.

2. Rebeca Andrade (BRA) 57,298

3. Angelina Melnikowa (ROC) 57,1994.

Weiter: 66. (in Qualifikation out) Elisa Hämmerle (AUT)