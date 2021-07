Rudi Dolezals Filmessay "IchBinPositiv" auf ORF 2, Sven Gächter zieht sich aus "profil"-Chefredaktion zurück und "Girl With The Dogs" auf Youtube: Von wegen Gadsenwäsche

ORF-Wahl: 14 Personen haben sich beworben. Foto: REUTERS/HEINZ-PETER BADER

Die ORF-Konzepte von Weißmann, Wrabetz, Totzauer – Drei Bewerber mit den aus heutiger Sicht größten Chancen stellen digitale Transformation in den Vordergrund – Totzauer weist weg "von geschlossener Anstalt zu offener Plattform"

Thomas Prantner will ORF-Führung radikal verkleinern – Onlinechef schlägt eine Direktion weniger vor, Totzauer will eine Infodirektion. Die Konzepte der Bewerber für die ORF-Direktionen

Radioreichweite in Österreich sinkt, Ö1 legt zu, Ö3 und Private verlieren – Menschen in Österreich hörten im vergangenen Jahr weniger Radio als im Jahr zuvor

Rudi Dolezals Filmessay "IchBinPositiv" auf ORF 2: Wie man Corona auch sehen kann – Der Versuch einer Einordnung der Pandemie mit einer Collage aus Interviews, Zitaten und Spielszenen

"Girl With The Dogs" auf Youtube: Von wegen Gadsenwäsche – Der Kanal beleuchtet den Berufsalltag der Hundefriseurin Vanessa und ist ein perfekter kleiner Muntermacher für zwischendurch

Sven Gächter zieht sich aus "profil"-Chefredaktion zurück – Eva Linsinger, Michael Nikbakhsh und Robert Treichler neue stellvertretende Chefredakteure

"Better Call Saul"-Darsteller Bob Odenkirks Zustand nach "Herzvorfall" stabil – Der 58-Jährige war am Set der Serie "Better Call Saul" zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden

Grand Budapest Hotel, Last Boy Scout, Ich und die Anderen: TV-Tipps für Donnerstag – Außerdem Rudi Dolezals filmischer Essay "Ich bin positiv" und die dänische Serie "Wenn die Stille einkehrt" – mit Radiotipps

