Raffl im Capitals-Dress. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Dallas – Michael Raffl hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen neuen Club gefunden. Wie die Dallas Stars am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der Stürmer einen 1,1-Millionen-Dollar-Vertrag für eine Saison beim NHL-Team aus Texas. Raffl war ein "Free Agent", nachdem sein Vertrag bei den Washington Capitals ausgelaufen war. Der 32-Jährige konnte seinen nächsten Arbeitgeber damit frei wählen. Die Transferzeit in der NHL hatte am Mittwoch offiziell begonnen.

Raffl begann in der vergangenen Saison bei den Philadelphia Flyers, für die er in acht Saisonen insgesamt 504 Spiele (81 Tore, 79 Assists) in der Regular Season bestritt. Am 12. April 2021 wechselte er zu den Washington Capitals, für die er 14 Mal aufs Eis lief und dabei einen Treffer und zwei Assists für sich verbuchen konnte. Die Capitals unterlagen in der ersten Runde der Playoffs den Boston Bruins mit 1:4.

Nun schnappte sich Dallas den Stürmer. "Er hat eine starke physische Präsenz auf dem Eis und wird unsere Kadertiefe verstärken", sagt General Manager Jim Nill (APA, red, 29.7.2021)