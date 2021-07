Das neue russische Modul Nauka kurz vor dem Andocken an der ISS. Foto: Nasa

Acht Tage dauerte die Anreise eines neuen Segments der Internationalen Raumstation ISS, dem ersten seit über zehn Jahren. Doch das Andocken des russischen Forschungsmoduls Nauka verlief alles andere als reibungslos: Zunächst näherte sich das Modul auf einem falschen Kurs, der jedoch weniger als eine Stunde vor der Ankunft durch das kurze Anwerfen der Bordtriebwerke korrigiert werden konnte. Außerdem gab es vorübergehende Probleme mit dem manuellen TORU-Ankoppelungssystem, einem wichtigen Backupsystem. Auch diese Störung konnte schnell behoben werden.

Gekippte ISS

Deutlich unangenehmer war dagegen eine Panne, die sich nach dem Andocken ereignete: Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Donnerstag berichtete, hatten die Triebwerke von Nauka nach dem Koppeln "versehentlich und unerwartet" gefeuert. Der Zwischenfall führte dazu, dass die gesamte ISS um 45 Grad aus ihrer regulären Lage geriet.

Keine Gefahr für die ISS-Crew

Durch einen Notfalleinsatz habe die ISS aber wieder in ihre reguläre Flugbahn zurückgebracht werden können. Die Besatzung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen und die ISS und alle Systeme an Bord funktionierten normal. Allerdings verlor die Nasa für fast eine Stunde die Kontrolle über die Position der Station im All. In der Folge brach auch der Kontakt zur Crew für elf Minuten ab.

Zuvor war Nauka (Wissenschaft) wie geplant an der Raumstation in rund 400 Kilometern Höhe angedockt, wie eine Live-Übertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos gezeigt hatte. Für die Fertigstellung sind nun mehrere Außeneinsätze russischer Kosmonauten geplant.

Astronautentransporter bleibt am Boden

Nach dem Zwischenfall teilte die Nasa mit, dass sie den für Freitag geplanten Start eines Starliner-Raumschiffs der Firma Boeing zur ISS zunächst auf unbestimmte Zeit verschiebe. Mit dem unbemannten Testflug soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass mit dem Starliner künftig Astronauten zur Raumstation transportiert werden können.

Eigentlich sollte das schon längst passieren, doch beim ersten Test im Dezember 2019 hatte es das Raumschiff nicht in den Orbit und zur ISS geschafft, unter anderem wegen eines Problems mit der automatischen Zündung der Antriebe. Die Verschiebung "gibt dem Team der Internationalen Raumstation Zeit, Tests am neu eingetroffenen Nauka-Modul von Roskosmos fortzusetzen und sicherzustellen, dass die Station für die Starliner-Ankunft bereit ist", hieß es weiter.

Ein schematischer Blick in das neue Mehrzweckmodul Nauka. Illustr.: Roscosmos

Endlich wieder gewachsen

Nach zahllosen Verschiebungen und Planänderungen war das Labormodul Nauka am 21. Juli um 16.54 Uhr MESZ an Bord einer Trägerrakete vom Typ Proton-M vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan gestartet. Es soll am russischen Teil der Station das ausgediente Modul Pirs (Anlegestelle) ersetzen, das kürzlich abgedockt und im Pazifik versenkt wurde – wodurch die ISS erstmals seit über zehn Jahren ihr permanentes Platzangebot erweitert.



Nauka ist das Schwestermodul von Sarja, dem ersten Segment der ISS im All. Das 13 mal 4,11 Meter große und 20 Tonnen schwere Mehrzweckmodul hängt am Segment Swesda, dem russischen Wohn- und Navigationsmodul der ISS.

Aktuell sind drei Raumschiffe an der ISS angedockt: Die russischen Raumschiffe Progress 78 und Sojus MS 18 sowie die Crew-2 Dragon von SpaceX. Die Illustration zeigt auch die Position des neuen Labormoduls Nauka. Illustr.: Nasa

Mehrzweckmodul mit Toilette

Das Labor verfügt über drei Kopplungsadapter, einen für die ISS, zwei weitere für Sojus- oder Progressraumschiffe und zusätzliche große Solarpaneele. Außerdem kommt nun endlich auch der Roboterarm European Robotic Arm (ERA) zum Einsatz. Der Arm war von der Esa entworfen worden und wartete jahrelang auf seinen Start.

Nauka soll 70 Kubikmeter Wohn- und Arbeitsraum beisteuern. Neben einem zusätzlichen Schlafplatz ist es auch mit einer weiteren Weltraumtoilette ausgestattet, der nunmehr dritten auf der ISS. Bisher standen auf der Raumstation rund 1.200 Kubikmeter Wohn- und Arbeitsraum zur Verfügung. (tberg, red, 30.7.2021)