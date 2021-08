Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter und Gespräche im Öffentlichen, aber auch im Privaten momentan so sehr wie die Schutzimpfung gegen Covid-19. Mittlerweile ist die Hälfte der impfbaren Bevölkerung in Österreich vollimmunisiert – einige Prozent werden in den kommenden Wochen hinzukommen. Dennoch gibt es immer noch viele Menschen, die von der Möglichkeit der Impfung keinen Gebrauch machen.

Gleichzeitig steigen in vielen Ländern, so auch in Österreich, die Infektionszahlen wieder an, und Expertinnen und Experten warnen vor einer noch deutlicheren Zunahme im Herbst. Das könnte auch neuerliche Einschränkungen für alle mit sich bringen.

Die Impfung bedeutet für viele einen Schritt zurück zur Normalität und den Weg zur gewohnten Freiheit – sei es beim Reisen, beim Restaurantbesuch oder im Job. Foto: Gregorio Borgia AP

Appell zur Impfung

Um das zu verhindern, wird von verschiedensten Seiten dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Auch über eine Impfpflicht für Jobs wird heiß diskutiert. Unternehmen wie Google oder Facebook machten bereits eine klare Ansage – wer sich nicht impfen lässt, kann nicht mehr ins Büro. Auch US-Präsident Joe Biden äußerte sich klar und deutlich – Ungeimpfte werden zunehmend zu einem Problem, für sich selbst, für ihre Familie und für jene, mit denen sie arbeiten. In Deutschland gibt es aus dem Gesundheitsministerium Überlegungen, wonach Personen, die nicht gegen Corona geimpft sind, trotz eines negativen Tests vom gesellschaftlichen Leben, also etwa von Lokal- oder Theaterbesuchen, ausgeschlossen werden sollen. Und tatsächlich stellt sich die Frage, wie damit umgegangen werden kann, wenn sich nicht genügend Menschen impfen lassen werden, um der Pandemie endlich Einhalt zu gebieten. Was meinen Sie?

Wie könnte der Umgang mit Ungeimpften künftig aussehen?

Sollte es mehr Freiheiten für Geimpfte geben und mehr Restriktionen für jene, die sich nicht impfen lassen wollen? Oder ist es Ihrer Ansicht nach gesellschaftlich vertretbar, sich nicht impfen zu lassen? Sollte es auch keinerlei Benachteiligungen für Ungeimpfte geben? Wie glauben Sie, werden die kommenden Monate in Hinblick auf die Corona-Krise aussehen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, wohl, 9.8.2021)