Streaming und TV: Serienstarts "What if...?", "Mr. Corman", "Cruel Summer", "The Chair", "Im Netz der Camorra". Neues von "The Witcher", "The Walking Dead", "The L-Word"

Sandra Oh ist "Die Professorin" – ab 20. August auf Netflix. Foto: Netflix / Eliza Morse

Frankreich etabliert sich derzeit stark im Seriengeschäft. Produktionen wie "Lupin" und "Call My Agent" waren die Türöffner, Netflix' reichlich verkitschte Hommage "Emily in Paris" kam da genau richtig. Französischer Serienchic kommt beim internationalen Publikum offenbar gerade extrem gut an. Das bleibt bis auf weiteres auch so, zum Beispiel im Herbst mit der Serienfassung von Virginie Despentes "Vernon Subutex" – in meinem Serienkalender schon mit einem dicken Rufzeichen markiert.""

Zuerst ist aber August, und der hat es durchaus in sich: Neues kommt von Sandra Oh mit "The Chair", Netflix hat einen "Witcher"-Film im Angebot, Amazon spielt "Cruel Summer" und Disney+ spielt mit "What if..." das nächste Marvel-Game aus.

Aber der Reihe nach:

Foodie Love Liebe geht in dieser Serie nicht durch, sondern auf den Magen. Ella und Él mögen gutes Essen, sie mögen aber auch einander, das eine ist vom anderen hier nicht zu trennen. "Foodie Love" wurde geschrieben und inszeniert von Isabel Coixet, die als Regisseurin von "Mein Leben ohne mich", "Das geheime Leben der Worte" beste Referenzen für filmische Beziehungsfragen hat. 6.8., Arte

HBO

Mr. Corman

Einen nicht minder hervorragenden Ruf für seine bisherigen Arbeiten genießt Joseph Gordon-Levitt als Schauspieler von "Inception" und "10 Dinge, die ich an dir hasse". "Mr. Corman" ist nun seine Eigenkreation, die Hauptrolle nimmt er gleich mit. Es geht um einen Mann, der einst von einer Karriere als Rockstar träumte. Als Lehrer von Fünftklässlern verweilt er allerdings ganz im ernüchternden Gegenteil und ringt mit den Mühen der Ebene. "Wege entstehen dadurch, dass man sie geht", sagte einst Franz Kafka. Manchmal führen sie in die falsche Richtung. Zehn Folgen ab 6.8., Apple TV+

Apple TV

Cruel Summer

Das kann man auch im Fall von Kate Wallis (Olivia Holt) und Jeanette Turner (Chiara Aurelia) behaupten. Die Thrillerserie führt zurück ins Jahr 1993. Die beliebte Schülerin Kate verschwindet plötzlich spurlos, was die schüchterne Jeanette im Beliebtheitsranking nach ganz oben katapultiert. Ein völlig neues Lebensgefühl, das man ungerne missen möchte, weshalb es ungeklärte Verhältnisse im Zusammenhang mit dem Verschwinden gibt und Kate nach ihrer Rückkehr den Weg der Vergeltung einschlagen lässt. Nachtragend ist sie also auch noch. 6.8., Amazon

Movie Trailers Source

The L-Word – Generation Q

Früher war weiß Gott nicht alles besser, "The L-Word" aber schon, und das ist gewissermaßen auch gut so. 15 Jahre nach der Premiere der flotten L.A.-Lesben scheint die Erzählung von der Normalität überholt worden zu sein. Die erste Staffel der "Next Generation" konnte den hohen Erwartungen nicht standhalten und enttäuschte auf allen Linien. Schade, dass es Serienerfinderin Ilene Chalken nicht gelungen ist, die Storys von Bette Porter, Shane McCutcheon und Alice Pieszecki ins Jahr 2021 zu transferieren. Dass Showtime dennoch eine zweite Staffel in Auftrag gab, ist eine echte Überraschung. 8.8., Showtime

The L Word: Generation Q on SHOWTIME

What if...?

Disney+ arbeitet weiter an vorbildlicher Kundenbetreuung und schmeißt nach "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier" und "Loki" die nächste Serie des Marvel Television Universe auf den Markt. Das Konzept stammt aus der Comicreihe von 1977 und ist ebenso erfreulich wie genial: Was wäre, wenn Spider-Man eine Frau wäre? Oder: Was wäre, wenn Peggy Carter Captain America geworden wäre? Solch alternative Szenarien entwirft die Animationsserie und sorgt mit dem Zitieren seiner selbst für die Möglichkeit des vertiefenden Eintauchens ins Marvel-Universum. Und die Stimmen kommen uns auch bekannt vor: Samuel L. Jackson, Jeffrey Wright, Tom Hiddleston, Tom Holland und der verstorbene "Black Panther" Chadwick Boseman ist ebenfalls noch einmal zu hören.

Scarlett Johansson ist ebenfalls dabei. Die "Black Widow" ist ja derzeit nicht ganz gut auf Disney und seinen Streamingdienst zu sprechen. Soeben hat sie eine Klage wegen Vertragsverletzung gegen den Unterhaltungsriesen eingebracht, weil dieser den Witwen-Blockbuster in Kino und auf seiner Streamingplattform gleichzeitig ausspielte und eine vereinbarte Wartefrist für Online nicht einhielt. 11.8., Disney+

ONE Media

Die Schläfer

Marie (Tatiana Pauhofová) und ihr Mann Viktor (Martin Myšička) kehren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus dem Londoner Exil in ihre Heimatstadt Prag zurück. Nach einem Autounfall fällt Marie ins Koma, als sie aufwacht, ist Viktor plötzlich verschwunden. Marie macht sich auf die Suche und gerät in Konflikt mit dem tschechischen Geheimdienst. 12. August in der Arte-Mediathek. Im Fernsehen ist sie am 19. und 26. August zu sehen.

Stream Source Trailers

Heels

Es kann niemals verkehrt sein, eine neue Serie mit einem Cover-Song von David Bowie zu bewerben, und es stimmt ja auch: Die Wrestler in "Heels" sind durchwegs "Heroes", gebrochen zwar, aber doch. Seit Mickey Rourke wissen wir um die Möglichkeiten dieses Sports, in dem es ums Kämpfen, ums Gewinnen und Verlieren und insgesamt ums Leben und Überleben geht. Stephen Amell und Alexander Ludwig spielen die Gebrüder Space, die innerhalb und außerhalb des Rings mit sich und gegeneinander kämpfen. Nicht minder einsatzbereit, und das macht schon diesen Trailer so gut, Alison Luff als Kampfgattin Staci. 15.8., Starzplay

STARZ

The Chair

Es gibt Menschen, von denen wird man nicht enttäuscht. Bei Sandra Oh geht es mir zum Beispiel so. Sie ist der Grund dafür, warum ich heute noch hin und wieder bei alten Folgen von "Grey's Anatomy" hängen bleibe. In "Killing Eve" setzte sie thrillermäßig Meilensteine. In der Fem-Comedy "The Chair" spielt sie ihr Talent zu beißendem Sarkasmus wieder gut aus. Als erste weibliche und nicht-weiße Rektorin einer Universität muss sie sich gegenüber alten, mehrheitlich weißen Männern behaupten. Entwickelt wurde die Serie übrigens von den "Game-of-Thrones"-Machern David Benioff und D. B. Weiss, und darauf darf man nun wirklich gespannt sein. 20.8., Netflix

Netflix

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Am 17. Dezember ist es soweit, dann startet endlich die zweite Staffel mit dem überaus beliebten Hexenmeister. Es wird, wie man sieht, wieder vieles dunkelblau, sprich eisig. Ich weiß, dass es viele viele Fans gibt, ich persönlich muss halt trotzdem immer schmunzeln, wenn ich die im fernen Fantasyreich angesiedelte Kulisse sehe, die zum Beispiel Feuerkörbe bereithält, die man in skandinavischen Einrichtungshäusern zu kaufen kriegt. Jedenfalls: Noch bevor der Winter kommt, macht Netflix Lust mit diesem Animefilm. 23.8., Netflix

The Witcher Netflix

The Walking Dead 11

Mit den Disney-Zombies ist es so eine Sache. Der Zauber von früher ist verflossen, die Liebe abgekühlt und irgendwie hat das alles seinen Reiz verloren. Wenn es dann aber wieder losgeht, stellt sich jedes Mal der merkwürdige Effekt ein, dass man sich der Sogwirkung dieses gruppalen Erschreckens nicht so leicht entziehen kann. Und dann schaut man wieder. Schmatz schmatz. 23.8., Disney+

IGN

Die Macht der Kränkung Wie ein Amoklauf in einem Einkaufszentrum das Leben der davon betroffenen Personen verändert. Agnes Pluch hat das Drehbuch für diese deutsch-österreichische Miniserie geschrieben, in der jede Folge die Geschichte einer anderen Person erzählt wird. Umut Dağ führte Regie, Murathan Muslu, Julia Koschitz, Johanna Wokalek sind in den Hauptrollen dieser ORF/ZDF Neo-Produktion zu sehen. Ab 24.8., ZDF Neo, ab 29.8, ORF 2

Post Mortem – No one dies in Skarnes

Um ein Zombie der speziellen Art handelt es sich bei der tot geglaubten und am Seziertisch wie durch ein Wunder – und natürlich nur scheinbar – wieder zum Leben zurückgekehrte Liv Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen). Die Umstände sind nicht restlos geklärt, für zusätzliche Verwirrung sorgt Livs plötzliches Verlangen nach Blut, was ihren Bruder, den Bestattungsunternehmer, auf eine freudvolle Zukunft hoffen lässt. Norwegische Seriengaudi. 25.8., Netflix

Netflix

Made to Measure

Moritz Riesewieck und Hans Block sind die Autoren des spannenden Buchs "Die digitale Seele" über Unsterblichkeit in digitalen Welten. In diesem crossmedialen Projekt mit WDR, und SRG SSR führen die beiden als Künstlerkollektiv Laokoon ein Datenexperiment durch, das zeigt, wie Algorithmen aus Verhaltensdaten Schlüsse über die Persönlichkeit eines Menschen und sein künftiges Verhalten ziehen. Eine Website, eine 45-minütige TV-Doku entwerfen ein beunruhigendes Zukunftsszenario, das schon mitten im Gang ist. 29.8., ARD

Im Netz der Camorra

Tobias Moretti, einmal nicht als Bösewicht, sondern als Südtiroler Winzer, der in die Fänge der Mafia gerät. Genrespezialist Andreas Prochaska führte bei diesem Zweiteiler Regie. Ein Event, zweifellos. 30.8. ZDFMediathek, 4.9. Servus TV

Only Murders in the Building

Steve Martin goes Serie und Martin Short dazu. Als Freunde des True Crime bekommen die beiden, gemeinsam mit Selena Gomez plötzlich einen echten Mordfall serviert. Das Monat endet fröhlich!. 31.8., Disney+

Hulu

Volles Programm, Prie-View wünscht einen herrlichen Serien-Hochsommer! (prie, 1.8.2021)