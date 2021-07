Eine Impfung schützt vor einem schweren Verlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus. Foto: apa / expa / johann groder

Spiss – Spiss in Tirol ist Österreichs am höchsten gelegene Gemeinde – und die mit der niedrigsten Impfrate. Nur 23,23 Prozent der rund 100 Einwohner ließen sich dort bis jetzt gegen Covid-19 immunisieren. Macht nichts, findet Bürgermeister Alois Jäger (ÖVP): Denn "die Abwehrstoffe" seien "in den ländlichen Gemeinden besser als in der Stadt", argumentierte der Ortschef im Interview mit Puls 24.

Immerhin lebe man auf dem Land ganz anders, "viel freier". Und die Kinder würden "im Schmutz spielen, und das ist gut für die Abwehrstoffe". Schon früher mit der Grippe habe man in der Gemeinde nie Probleme gehabt.

In Spiss fährt man nicht auf Urlaub

Im Gespräch mit dem STANDARD bekräftigt der Bürgermeister diese Aussagen: Er sei überzeugt davon, dass das Immunsystem bei Menschen auf dem Land besser sei. Wenn man sich diszipliniert verhalte, gebe es zumindest in Spiss "fast keine Möglichkeiten, sich anzustecken". Das Virus werde ja vielfach durch Reiserückkehrer eingeschleppt, das Phänomen gebe es in seiner Gemeinde gar nicht: denn "zum Großteil bleiben die Leute zu Hause".

Jägers Aussagen halten keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand, eine Studie der Technischen Universität Wien etwa bestätigte, dass es in urbanen Zentren nicht zu mehr Ansteckungen als im Rest des Landes kommt.

Viel Zuspruch aus dem ganzen Land

Er selbst sei ungeimpft, sagte Jäger zu Puls 24 – und er habe auch nicht vor, das zu ändern, denn "ich möchte diese Stoffe in meinem Körper auch nicht haben". Dem STANDARD erklärt der Bürgermeister dazu, dass er ja gesund sei: "Also warum soll ich mich impfen lassen?" Wenn er sich infiziere, greife ja sein gutes Immunsystem. Und die Ansteckung von anderen könne er wegen des disziplinierten Lebensstils in Spiss ausschließen.

Dass sich alle führenden Politiker und Politikerinnen der ÖVP für die Impfung ausgesprochen haben und an noch Ungeimpfte appellieren, das nachzuholen, stört Jäger nicht (er ist Mitglied des Tiroler Bauernbunds, einer ÖVP-Teilorganisation). Er habe nach dem Puls-24-Interview sehr viel Zuspruch aus ganz Österreich bekommen.

Kein Impfgegner

Wobei Jäger Wert auf die Feststellung legt, dass er kein Impfgegner sei, "damit das nicht falsch rüberkommt". Er sei nicht strikt dagegen, dass sich Menschen impfen lassen – er halte es nur für die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. "Ich bin einfach neutral." (sefe, 30.7.2021)