Der in Oberösterreich gefundene Wolf wurde offenbar von einem anderen Wolf oder einem Wildschwein getötet. Foto: APA/dpa/Lino Mirgeler

Helfenberg – Bei dem am 24. Juli in einem Wald in Helfenberg (Bezirk Rohrbach) von Spaziergängern gefundenen Kadaver handelt es sich tatsächlich um Überreste eines Wolfes. Das hat die vom Land in Auftrag gegebene Obduktion der Veterinär-Uni Wien ergeben.

Beschuldigt werden ein Wildschwein oder ein Wolf

Allerdings wurde das Tier nicht wie angenommen abgeschossen sondern von einem Wildschwein oder einen anderen Wolf gebissen. DNA-Proben sollen darüber aufklären. Todesursache waren innere Verletzungen wegen der Bisse im Brustbereich.

Laut Untersuchung handelte es sich bei dem Tier um einen etwa zweijährigen männlichen Wolf. Über dessen Herkunft sollen noch laufende genetische Untersuchungen Aufschluss geben, hieß es weiter in einer Aussendung des Landes am Freitag. Das Skelett werde dem oberösterreichischen Biologiezentrum zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. (APA, 30.7.2021)