Er scheidet nicht nur zwei Stadtteile, sondern auch die Geister – berichten Sie von Ihren Erlebnissen am Wiener Donaukanal!

Er ist 17,3 Kilometer lang, ein Nebenarm der Donau, fließt durch die Wiener Innenstadt und wird von mehreren Brücken überquert sowie von kleineren Schiffen befahren: der Donaukanal. Auch seine Ufer sind stadtbekannt. Gesäumt von Rad- und Fußwegen, Bäumen, bunten Graffitis und zahlreichen Lokalen – entlang des Gewässers tut sich immer etwas.

Wann waren Sie das letzte Mal am Donaukanal? Foto: Urban Der Standard

Doch während ihn viele lieben und schätzen, gern auf den Wegen flanieren, sporteln oder dort feiern, können andere einem Besuch am Kanal eher wenig abgewinnen. So äußert sich ein User in einem STANDARD-Beitrag folgendermaßen:

Dass Schönheit allerdings im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegt, ist allgemein bekannt. Doch auch kritische Stimmen abseits seines Erscheinungsbildes sind immer wieder zu vernehmen. So stoßen sich manche an der Tatsache, dass sich der Donaukanal über die Jahre zu einer konsumorientierten Zone entwickelt hat und dass es an Grünflächen und genügend Platz entlang der Ufer fehlt. Für diesen User bietet das Areal rund um den Donaukanal dennoch einiges:

Wie stehen Sie zum Wiener Donaukanal?

Sporteln, spazieren, feiern oder sprayen – was verbinden Sie damit? Wie oft halten Sie sich dort auf? Was schätzen Sie am Donaukanal, und welche Veränderungen würden Sie sich wünschen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 2.8.2021)