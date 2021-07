Tanja Esch, "Wahrheit oder Quatsch?". € 14,40 / 40 Seiten. Klett Kinderbuch, Leipzig 2021. Ab sechs Jahren. Foto: Klett Kinderbuch

Stimmt, was hier geschrieben steht? In diesem Buch findest du folgende Behauptung auf die Frage "Was macht eine Radiologin?": "Radiologinnen sind Expertinnen für Radios." Das klingt zwar irgendwie gut, doch auch komisch. Ebenso die Erklärung: "Viele von ihnen haben eine ganze Radiosammlung zu Hause." Kann es sein, dass hier Blödsinn erzählt wird? Hat das Wort Radiologin überhaupt was mit Radios zu tun? Radiologie ist die Wissenschaft von den Röntgenstrahlen. "Radiologinnen können mithilfe von Röntgenbildern Verletzungen und Krankheiten erkennen", das steht auf der nächsten Seite. Du kannst also nachdenken, jemanden fragen, in Büchern oder im Internet nachlesen und dann selbst entscheiden, was stimmt. Die Künstlerin Tanja Esch hat zu 14 Fragen jeweils zwei Antwortmöglichkeiten geschrieben und illustriert. Das ist schön und witzig, kein Quatsch! (31.7.2021)