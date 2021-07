Rapid gastiert am Samstag beim LASK, Austria empfängt am Sonntag WSG Tirol

Maximilian Ullmann beim Bewältigen der Enttäuschung in Prag. Am Samstag muss Rapid beim LASK ran. Foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Bundesliga im Ticker: Die Samstagspiele in Konferenz, ab 17 Uhr

Wien – Im Wiener Fußball grüßt das Murmeltier nicht täglich, aber doch stets zu Saisonbeginn. Jedes Jahr im Sommer ist es gefühlt dasselbe Spiel, die Saison geht mit Enttäuschungen los. Auch heuer sind Rapid und die Austria eher unerfreulich gestartet. Im Europacup scheiterten beide an den ersten Aufgaben, Rapid an Sparta Prag, die Austria an Breidablik, das einem 1:1 in Wien einen 2:1-Heimsieg am Donnerstag in Island folgen ließ. Auch die Meisterschaft ging mit Niederlagen los, Rapid ist nach einem 0:2 daheim gegen Hartberg sogar Tabellenletzter. Die Austria steht nach einem 1:2 in Ried auch nicht viel besser da.

Jetzt gleich zwei gute Nachrichten: Es ist erst eine Runde gespielt, und so schlecht kann es ja fast nicht weitergehen. Freilich kommt auf Rapid am Samstag mit dem Gastspiel beim LASK in Pasching keine leichte Aufgabe zu, doch was wäre zu diesem Zeitpunkt eine leichte Aufgabe? Diese Frage mag sich auch die Austria stellen, die am Sonntag die WSG Tirol empfängt.

Linzer Hoffnung

Der LASK erwartet ein ausverkauftes Haus und will den Fans, sagt Trainer Dominik Thalhammer, "natürlich einen Sieg schenken. Wir werden alles dafür unternehmen. Wir wollen es uns auch beweisen, dass wir es können." Die Bundesliga-Bilanz gegen Rapid seit dem Wiederaufstieg 2017 ist jedenfalls ausbaufähig. In 14 Partien haben die Linzer bei drei Siegen und einem Remis zehnmal verloren. In den jüngsten sieben Spielen gab es sechs Niederlagen und nur einen Punkt – am 21. April beim 1:1 in Pasching. "Die Zeit ist reif, das Blatt zu wenden", sagt Thalhammer.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer sieht noch keinen Grund zur Panik – anders als einige Fans, die in Internetforen schon den Teufel an die Wand malen. "Ich bin jetzt auch schon ein, zwei Jahre dabei, sodass ich nicht in Angst verfalle und etwas schlechter mache, als es ist." Allein das Hartberg-Spiel habe man "wirklich vergeigt. Ich glaube trotzdem an die Mannschaft, aber alle müssen gemeinsam bei derselben Sache dabei sein."

Für die Austria wäre alles andere als ein Sieg im ersten Heimspiel der nächste Rückschlag. Trainer Manfred Schmid sagt: "Wir brauchen Erfolge – wenn es geht, so schnell wie möglich." Wenn es geht. Freitagfrüh erfolgte die Rückkehr aus Island, danach stand Regeneration auf dem Programm. "Noch wichtiger wird sein, mental wieder auf der Höhe zu sein", sagt Sportdirektor Manuel Ortlechner. Laut der sportlichen Führung soll die erste Aufarbeitung der Blamage in der Conference-League-Qualifikation selbstkritisch ausgefallen sein. Damit wäre immerhin der erste Schritt zur Besserung schon getan.

Salzburger Zuversicht

Eine Woche nach dem 3:1-Ausrufzeichen gegen Sturm Graz und wenige Tage nach dem 1:0-Sieg im Test-Kracher gegen Atletico Madrid ist Serienmeister Salzburg vor seinem zweiten Saisonspiel haushoher Favorit. Coach Matthias Jaissle gelobte aber vollste Konzentration. "Allein schon, weil es gegen Ried um drei Punkte geht, ist dieses Spiel für uns deutlich wichtiger als die gefühlten Highlights gegen Atletico oder Barcelona", meinte der Deutsche.

Schon am kommenden Mittwoch gastiert Barca zum nächsten hochkarätigen Testlauf in der Red-Bull-Arena, zuvor gilt es allerdings ganz unglamourös Ried abzuservieren. "Wir wissen ganz genau, worum es am Sonntag geht, und sind gut auf dieses Match vorbereitet", betonte Jaissle, der kaum einen besseren Start in seine Karriere als Salzburg-Chefcoach erwischen hätte können: 4:1 im Cup gegen Hertha Wels, 3:1 gegen Sturm, 1:0 gegen Atletico – Salzburg hat die neue Saison stilecht begonnen und die leisen Hoffnungen der Konkurrenz gleich im Keim erstickt.

Der – zugegebenermaßen schwere – Auftakt gegen Salzburg ging für Sturm daneben. Auch das Spiel der zweiten Runde am Sonntag gegen den WAC dürfte alles andere als ein Spaziergang werden. "Der WAC ist ein Team, das zurecht den Anspruch stellt, ganz vorne mitzuspielen", sagte Sturm-Coach Christian Ilzer im Hinblick auf die "Wölfe", die in Runde eins aber nur einen Punkt gegen Aufsteiger Klagenfurt holen konnten. (red, APA, 30.7.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 2. Bundesliga-Runde am Wochenende (alle live Sky Sport):

Samstag:

LASK – SK Rapid Wien (Pasching, Raiffeisen Arena, 17.00 Uhr, SR Eisner). Saisonergebnisse 2020/21: 0:3 (a), 1:2 (h), 1:1 (h), 0:3 (a)

LASK: Schlager – Wiesinger, Maresic, Filipovic – Flecker, Michorl, Grgic, Renner – Balic, Schmidt, Goiginger

Ersatz: Gebauer – Letard, Boller, Wild, Potzmann, Hong, Karamoko

Es fehlen: Raguz (muskuläre Probleme), Monschein (Muskelbündelriss), Gruber (rekonvaleszent), Lawal (Reha)

Fraglich: Holland (Trainingsrückstand)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Wimmer, Ullmann – Petrovic, Schuster – Arase, Knasmüllner, Grüll – Kara

Ersatz: Gartler – Greiml, Dibon, Auer, Schick, Fountas, Strunz

Es fehlen: Grahovac (Nasenbeinbruch), R. Ljubicic (gesperrt), Velimirovic (bei Amateuren), Schobesberger (im Aufbautraining), Kitagawa (angeschlagen)

Fraglich: Hofmann (Rückenprobleme)

* * *

TSV Hartberg – SCR Altach (Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr, SR Grobelnik). Saison 2019/20: 1:1 (a), 1:0 (h), 2:2 (a), 2:1 (h).

Hartberg: Swete – Stec, Sonnleitner, Luckeneder, Gollner – Kainz, Heil – Schmerböck, Horvath, Sturm – Tadic

Ersatz: Sallinger – Rotter, Schantl, Horvat, Lema, Erhardt, Kofler, Paintsil

Fraglich: Niemann (Oberschenkel)

Es fehlen: Yoda (gesperrt), Belakovic (fehlende Spielgenehmigung), Klem (Meniskusverletzung)

Altach: Casali – Dabanli, Netzer, Zwischenbrugger – Thurnwald, Strauss, Haudum, Prokop – Reiter, Nuhiu, Krizman

Ersatz: Odehnal – Schreiner, Anderson, Aigner, Meilinger, Nussbaumer, Bischof

Fraglich: Prokopic (Muskelblessur)

Es fehlen: Edokpolor (bei Amateuren), Bukta (familiäre Gründe)

* * *

FC Admira – SK Austria Klagenfurt (Maria Enzersdorf, BSFZ Arena, 17.00 Uhr, SR Ebner). Keine Saisonergebnisse 2020/21

Admira: Leitner – Aiwu, Bauer, Vorsager – Zwierschitz, Kerschbaum, Elmkies, Lukacevic – Starkl, Mustapha, Ristanic

Ersatz: Hadzikic – Ostrozolek, S. Auer, Malicsek, Ganda, Babuscu, Hausjell, Kronberger

Es fehlt: keiner

Klagenfurt: Menzel – Paul, Mahrer, Gkezos, Saravanja – Gemicibasi, Cvetko – Timossi Andersson, Greil, Miesenböck – Pink

Ersatz: Moser – N. Wimmer, Markelic, Hütter, Maciejewski, Pecirep, Amanda

Es fehlt: Moreira (gesperrt)

* * *

Sonntag:

FK Austria Wien – WSG Tirol (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Kijas). Saisonergebnisse 2019/20: 2:0 (a), 2:2 (h).

Austria: Pentz – Teigl, Mühl, Schoissengeyr, Suttner – Martel, Demaku – Pichler, Fitz, Fischer – Djuricin

Ersatz: Helac – Bejic, Handl, Braunöder, Grünwald, Jukic, Keles

Fraglich: Martins (Adduktorenprobleme)

Es fehlen: P. Wimmer (Sprunggelenksverletzung), Antovski (fehlende Spielgenehmigung)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Bacher, Klassen – Rogelj, Petsos, Blume, Sabitzer – Anselm, Vrioni

Ersatz: Ozegovic – Andric, Ranacher, Smith, Müller, Naschberger, Wallner, Kerber

Es fehlt: Awoudja (Magen-Darm-Virus)

* * *

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz (Wolfsberg, Lavanttal Arena, 17.00 Uhr, SR Lechner). Saisonergebnisse 2020/21: 0:0 (h), 2:1 (a), 1:0 (a), 1:3 (h)

WAC: Kuttin – Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Taferner, Stratznig – Röcher, Liendl, Wernitznig – Vizinger

Ersatz: Kofler – Henriksson, Gugganig, Giorbelidze, Jasic, Peretz, Baribo, Dieng

Es fehlen: Leitgeb (gesperrt), Novak, Vielgut (beide verletzt)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Gorenc-Stankovic – Hierländer, Kiteishvili, Kuen – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Geyrhofer, Jäger, Prass, Ljubic, Sarkaria, Shabanhaxhaj

Es fehlen: Ingolitsch (rekonvaleszent), Mwepu (Meniskus)

* * *

FC Salzburg – SV Ried (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2020/21: 3:1 (a), 3:0 (h)

Salzburg: Mantl – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Capaldo, Junuzovic, Aaronson, N. Seiwald – Adeyemi, Sesko

Ersatz: Köhn – Onguene, Piatkowski, Guindo, Bernede, Camara, Sucic, Okafor, Adamu

Es fehlen: Berisha (Leiste), Koita (Kreuzbandriss), Vallci (Achillessehne), Bernardo (Adduktoren)

Ried: Sahin-Radlinger – Wießmeier, Reiner, Plavotic, F. Seiwald – Bajic, Offenbacher, Ziegl, Mikic – Nutz, Chabbi

Ersatz: Haas – Meisl, Jovicic, Lercher, Lackner, Stosic, Satin, Pomer, Valdir

Es fehlt: keiner