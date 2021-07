Wenn Hipstern die Haare zu Berge stehen: Su (Sunita Mani) und Jack (John Reynolds) haben sich für eine Woche Digital Detox in den Wald aufgemacht. Stattdessen machen sie in "Save Yourselves!" unfreiwillige Bekanntschaft mit pelzigen Aliens. Auf Sky. Foto: AP

20.15 OPER

Bayreuther Festspiele 2021: Der fliegende Holländer Eröffnungspremiere mit Wagners romantischer Oper, bei der erstmals in der Geschichte der Bayreuther Festspiele eine Frau die musikalische Verantwortung für eine Neuproduktion trägt: Oksana Lyniv. Bis 22.45, 3sat

20.15 HORRORKOMÖDIE

Im Land der Raketenwürmer (Tremors, USA 1990, Ron Underwood) Kevin Bacon und Fred Ward haben alle Hände voll zu tun, um ein Wüstendorf in Nevada vor menschenfressenden Riesenwürmern zu schützen, die sich durch den Sand bohren. Witziges Update von 50er-Jahre-Monsterfilmen. Zwei Fortsetzungen gibt es im Anschluss um 22.05 Uhr und 0.10 Uhr zu sehen. Bis 22.05, Tele 5

20.15 DOKUMENTATION

Brot und Spiele – Wagenrennen im alten Rom Dokumentation über das Leben auf der Überholspur im alten Rom und den Superstar unter den römischen Wagenlenkern: Scorpus. Beleuchtet werden auch die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekte des antiken Spektakels. Um die römische Zivilisation und ihre Auswirkungen auf Deutschland und Frankreich geht es danach in der dreiteiligen Dokumentation Rom am Rhein. Bis 21.45, Arte

21.45 THRILLER

Swimming Pool (F/GB 2003, François Ozon) Krimiautorin Sarah (Charlotte Rampling) reist auf der Suche nach Inspiration in eine Villa nach Frankreich, wo die aufreizende Julie (Ludivine Sagnier) für unerwartete Turbulenzen sorgt. Von François Ozon doppelbödig inszeniertes Vexierspiel. Bis 23.25, One

23.55 KOMÖDIE

Jungfrau (40), männlich, sucht ... (The 40-Year-Old Virgin, USA 2005, Judd Apatow) Andy Stitzer, famos verkörpert von Steve Carell, verbringt seine Zeit vorzugsweise mit Videospielen, Actionspielzeugfiguren oder seiner Tuba. Als die Arbeitskollegen erfahren, dass er trotz seiner 40 Lebensjahre eine männliche "Jungfrau" ist, machen sie sich auf die Suche nach einer Sexpartnerin. Das Regiedebüt des großen Judd Apatow ist noch immer eine seiner besten Komödien. Bis 2.20, Sat.1

Streamingtipps

BLACK WOODSTOCK

Summer of Soul (USA 2021, Ahmir Thompson aka Questlove) Rund 300.000 Menschen pilgerten im Sommer 1969 zu Auftritten von B. B. King bis Stevie Wonder in den Mount Morris Park in Harlem. Was das Zeug zum "Black Woodstock" hatte, wurde jedoch vergessen. Questlove hat wiedergefundenes Archivmaterial mit Interviews zu einer faszinierenden Doku verwoben. Disney+

MUSIKWERKSTATT

Watch the Sound with Mark Ronson Der britische Erfolgsproduzent Mark Ronson erkundet für die sechsteilige Dokuserie mit Kollegen wie Paul McCartney die Schnittstellen von Musik und Technologie. Apple TV

SCI-FI-KOMÖIDE

Save Yourselves! (USA 2020, Alex Huston Fischer, Eleanor Wilson) Eine Woche Digital Detox! Das ist der Plan eines Hipster-Pärchens aus Brookyln. Womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass sie von pelzigen Aliens attackiert werden. Ein Muss für Tribbles-Fans! Sky

KONVERSIONSTHERAPIE

Pray Away (USA 2021, Kristine Stolakis) Die Konversionstherapie zur vermeintlichen "Heilung" Homosexueller ist vor allem in religiösen Gemeinschaften in den USA verbreitet. Die Regisseurin hat Aussteiger aus dem Führungszirkel solcher Institutionen befragt. Ab Dienstag, Sky