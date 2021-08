Aus Liebe zu Algerien: Die Mönche von Tibhirine, Singin’ in the Rain, Das Versprechen – mit Radiotipps

Frank Sinatra backstage vor einem Auftritt in der Londoner Royal Albert Hall im Jahr 1975. Die Doku "Die Stimme Amerikas" skizziert sein Leben, Arte, 20.15 Uhr. © Terry O’Neill

SWITCHLIST

9.10 DOKUMENTATION

Nach einer wahren Geschichte – Aus Liebe zu Algerien: Die Mönche von Tibhirine Xavier Beauvois’ prämierter Spielfilm Von Menschen und Göttern erzählte die Geschichte von sieben Trappistenmönchen, die 1996 während des algerischen Bürgerkriegs entführt und ermordet wurden. Die Doku wirft noch einmal einen Blick auf die wahre Geschichte dahinter. Bis 9.35, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Frank Sinatra – Die Stimme Amerikas (USA, 2015, Annette Baumeister) Mit Archivaufnahmen und Interviews zeichnet Annette Baumeister das bewegte Leben des Sohns armer italienischer Einwanderer nach, der als Sänger und Schauspieler in den USA zur schillernden Verkörperung einer ganzen Ära wurde. Die Konzertdoku Sinatra – The Main Event von einem Auftritt im New Yorker Madison Square Garden im Jahr 1974 gibt es um 23.25 Uhr zu sehen. Bis 21.45, Arte

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Downsizing (USA 2017, Alexander Payne) Matt Damon als abstiegsgefährdeter US-Bürger lässt sich schrumpfen, um sich sein Leben besser leisten zu können. Christoph Waltz zeigt ihm als Schwarzmarktmillionär, wie es sich im Miniaturformat in Saus und Braus leben lässt. Regisseur Alexander Payne (Sideways) erweist sich einmal mehr als Meister der Tragikomödie. Bis 23.00, Sat.1

21.45 MUSICAL

Singin’ in the Rain (USA 1952, Stanley Donen, Gene Kelly) Hollywood am Übergang von der Stummfilm- in die Tonfilmära als Schauplatz eines der betörendsten und großartigsten Filmmusicals überhaupt. Für die gewitzte Choreografie zeichnete Hauptdarsteller Gene Kelly höchstselbst verantwortlich. Bis 23.30, Arte

22.00 THRILLER

Das Versprechen (The Pledge, USA 2001, Sean Penn) Die Suche nach dem Mörder eines Kindes wird für Detective Jerry Black (Jack Nicholson) zur selbstzerstörerischen Obsession. Sean Penns angemessen grimmige Adaption von Friedrich Dürrenmatts gleichnamigem Roman. Bis 0.00, 3sat

22.15 DOKUMENTATION

Mein Döbling Winzer Matthias Hengl, Schauspielerin Ulrike Beimpold, Sängerin Tini Kainrath, Musiker und Autor Ernst Molden und Schauspielerin Michou Friesz erinnern sich an ihre Kindheit im 19. Wiener Gemeindebezirk. Bis 23.20, ORF 2