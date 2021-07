Der große Usbeke kennt kein Verlieren

Bahodir Jalolovs Spitzname könnte zutreffender nicht sein. "The Big Uzbek" wird der Superschwergewichtsboxer genannt, "der große Usbeke". 201 Zentimeter misst der in New York wohnhafte Profiboxer; sieht man ihn kämpfen, scheint die Reichweite seiner verheerenden linken Geraden ähnlich groß zu sein.

Der Rechtsausleger ist in seiner Klasse der haushohe Favorit, bei den hauptsächlich von Amateuren bevölkerten Olympischen Spielen erging es Jalolov anders als vielen anderen Profis in seinem ersten Kampf bestens. Mahammad Abdullayev machte mehrfach schmerzhafte Bekanntschaft mit den Fäusten des Usbeken, die fünf Kampfrichter sahen Jalolov in allen drei Runden einhellig voran.

Als Profi hat der 27-Jährige alle acht Kämpfe gewonnen, allerdings meist gegen fragwürdige Gegner. Als Amateur datiert seine letzte Niederlage aus dem Jahr 2017 – damals bezwang ihn der Kasache Qamschybek Qongqabajew, der auch in Tokio sein härtester Herausforderer sein sollte.

Jalolov war bereits 2016 in Rio dabei, damals scheiterte der Flaggenträger aber im Viertelfinale am späteren silbernen Joe Joyce. In Tokio heißt sein Viertelfinalgegner Satish Kumar, ein Erfolg des Inders wäre eine veritable Sensation. Läuft es auch im Halbfinale plangemäß, würde sich The Big Uzbek am letzten Tag der Spiele zum Olympioniken krönen. Der Finalkampf steigt um 8.15 Uhr unserer Zeit.