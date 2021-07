Der Schläger überlebte das Match um Bronze nicht. Foto: AFP

Novak Djokovic hat beim olympischen Tennisturnier die Bronzemedaille verpasst. Der Weltranglistenerste unterlag einen Tag nach seiner Halbfinalniederlage gegen Alexander Zverev auch dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. 2008 in Peking hatte Djokovic, der in diesem Jahr alle drei bisherigen Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, Bronze gewonnen. Wenig später sagte der Serbe seine Teilnahme am Bronzematch im Mixed aufgrund einer Schulterverletzung ab.

"Ich fühle mich im Moment in jeder Hinsicht schrecklich, aber ich kann mich hoffentlich erholen und mindestens eine Medaille für mein Land gewinnen", hatte der 34-Jährige nach dem überraschenden Aus im Goldrennen gegen Zverev am Freitag gesagt. Sein Vorhaben gelang nicht, der Tour-Dominator kam gegen Carreno Busta schwer ins Match, kämpfte dann aber verbissen.

"Nicht geliefert"

Im dritten Satz ließ Djokovic Frust ab, zerschlug seinen Schläger, stemmte sich trotz nachlassender Kräfte aber wie wild gegen die Niederlage und wehrte Matchball um Matchball ab. Doch der Spanier behielt die Nerven und verdiente sich die Bronzemedaille.

"Ich habe einfach gestern und heute nicht geliefert. Das Tennis-Niveau ist gesunken. Auch wegen Erschöpfung – mental und körperlich", sagte Djokovic. Niederlagen hätten ihn in der Regel stärker gemacht. "Ich bedauere es nicht, zu den Olympischen Spielen gekommen zu sein", sagte er. Er wolle versuchen, bis zu den Sommerspielen in Paris in drei Jahren weiterzuspielen. Für Djokovic war es nicht das erste bittere Match gegen Carreno Busta. Bei den US Open des Vorjahres wurde der Serbe in seiner Achtelfinalpartie gegen den Spanier disqualifiziert, nachdem er eine Linienrichterin unabsichtlich mit einem Ball hart getroffen hatte.

Die verbliebene Medaillenchance im Mixed an der Seite von Nina Stojanovic konnte Djokovic dann verletzungsbedingt nicht ergreifen. Die Australier Ashleigh Barty und John Peers gewannen somit das Edelmetall. Damit bleibt Einzel-Bronze 2008 Djokovic' einzige Olympia-Medaille.

Frauen-Endspiele

Am Samstag findet zudem das Finale im Frauen-Einzel statt.

Das "kleine Finale" um Bronze im Damen-Doppel verlief höchst dramatisch und endete mit einer Überraschung. Die Brasilianerinnen Laura Pigossi und Luisa Stefani wehrten gegen die favorisierten Russinnen Veronika Kudermetowa und Elena Wesnina insgesamt vier Matchbälle ab und setzten sich am Ende mit 4:6,6:4,11:9 durch. Das Duo fixierte damit die erste olympische Tennis-Medaille für das südamerikanische Land. (sid, red, APA, 31.7.2021)