In dieser Galerie: 3 Bilder Gold für Elaine Thompson-Herah! Foto: Ina FASSBENDER / AFP Dahinter Shelly-Ann Fraser Price und Shericka Jackson. Foto: Jewel SAMAD / AFP Macht insgesamt einen Dreifachsieg für Jamaika. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah hat am Samstag bei den Spielen in Tokio zum zweiten Mal Olympia-Gold über 100 Meter gewonnen. Die 34-Jährige setzte sich im Finale im Olympiastadion in 10,61 Sekunden mit Olympischem Rekord durch. Ihre Teamkollegin Shelly-Ann Fraser-Pryce verpasste als Zweite in 10,74 Sekunden ihr drittes Olympia-Gold im Kurzsprint nach 2008 und 2012. Den Erfolg für Jamaika komplett machte Shericka Jackson als Dritte in 10,76.

Thompson-Herah hatte bereits 2016 in Rio de Janeiro über 100 und 200 Meter gewonnen. Die WM-Zweite Dina Asher-Smith (Großbritannien) musste kurz vor dem Finale verletzt passen. Nicht am Start war auch die nigerianische Weltklasse-Sprinterin und Weitspringerin Blessing Okagbare, die bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli positiv auf das menschliche Wachstumshormon getestet worden war. Die Suspendierung teilte die unabhängige Integrationskommission des Leichtathletik-Weltverbandes (Aiu) vor dem Halbfinale mit, für das sich die 32-Jährige qualifiziert hatte.

Favoriten im 100 m-Lauf der Männer weiter

Bei den Herren hat sich Gold-Mitfavorit Trayvon Bromell ins Semifinale über die 100 Meter gezittert. Der 26-jährige Amerikaner verpasste am Samstag mit 10,05 Sekunden als Vierter seines Vorlaufs die direkte Qualifikation, schaffte es aber über die Zeitregel. Nur jeweils das schnellste Trio kam direkt weiter. Bromell, der im Juni in 9,77 Sekunden die Weltjahresbestzeit aufgestellt hat, rutschte aber als einer der nächsten drei schnellsten Sprinter weiter.

Der Kanadier Andre De Grasse, der in Rio 2016 Bronze über 100 Meter und Silber über 200 Meter geholt hatte, gewann seinen Vorlauf in 9,91 Sekunden ebenso souverän wie Akani Simbine aus Südafrika (10,08). Der Jamaikaner Yohan Blake (10,06), 2012 in London Gewinner von Silber über die 100 Meter, kam als Zweiter seines Vorlaufs weiter.

Die Semifinali finden am Sonntag statt, ehe am selben Tag das Finale (14.50 Uhr/MESZ) gelaufen wird. Im Finale wird Usain Bolts Nachfolger gesucht. Der Jamaikaner hatte 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio jeweils Gold über die 100 und 200 Meter gewonnen.

Kubaner in Weitsprung-Quali vorne

Im Weitsprung war der Kubaner Juan Miguel Echevarria in der Qualifikation mit 8,50 Meter der Weiteste. Zweiter wurde der griechische Jahresweltbeste Miltiadis Tentoglou mit 8,22 m, vor dem Japaner Yuki Hashioka mit 8,17 m. Weltmeister Tajay Gayle schaffte die Qualifikation mit 8,14 m, die Leistungsfähigkeit des Jamaikaners blieb aber nach einer Verletzung im linken Knie fraglich. Das Finale im Weitsprung der Männer findet am Montag statt. (APA, 31.7.2021)

Frauen, 100 m:

Gold: Elaine Thompson-Herah (Jamaika) 10,61 Sekunden

Silber: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) 10,74

Bronze: Shericka Jackson (Jamaika) 10,76

4. Marie-Josee Ta Lou (Elfenbeinküste) 10,91

5. Ajla Del Ponte (Schweiz) 10,97

6. Mujinga Kambundji (Schweiz) 10,99

7. Teahna Daniels (USA) 11,02

8. Daryll Neita (Großbritannien) 11,12