Hamilton ist Schnellster im Qualifying. Foto: FERENC ISZA / AFP

Mogyorod/Budapest – Serienweltmeister Lewis Hamilton hat WM-Leader Max Verstappen vor der Sommerpause der Formel 1 den Kampf angesagt. Der Brite nimmt den Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky) aus der Pole Position in Angriff. Verstappen kam am Samstag im Qualifying auf dem Hungaroring hinter Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,315 Sek.) nur auf Platz drei (+0,421).

Hamilton hat das Rennen in Mogyorod bei Budapest bereits achtmal gewonnen. In der WM-Wertung fehlen dem Titelverteidiger nach seinem Heimsieg vor zwei Wochen in Silverstone nur noch acht Punkte auf Verstappen. Der niederländische Red-Bull-Star war in Großbritannien nach einer Kollision mit Hamilton ausgeschieden. (APA,31.7.2021)

Ergebnis:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:15,419 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,315 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,421

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull +1,002

5. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,064

6. Lando Norris (GBR) McLaren +1,070

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1,077

8. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1,234

9. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,296

10. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +1,331

11. (in Q2 ausgeschieden) Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 1:16,871

12. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:17,583

15. Carlos Sainz (ESP) Ferrari, ohne Zeit

16. (in Q1 ausgeschieden) Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:17,919

17. George Russell (GBR) Williams 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:18,036

19. Nikita Masepin (RUS) Haas 1:18,922

20. Mick Schumacher (GER) Haas, nicht gestartet