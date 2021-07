Stimmen (via Sky)

Kurt Russ (Hartberg-Trainer): "Es war das befürchtet schwere spiel. Wir haben leider in drei Situationen in der erste Halbzeit nicht gut verteidigt und dabei zwei Tore kassiert. Das waren Eigenfehler von uns. Wir haben dann drei, vier große Chancen gehabt. Die erste Halbzeit ist verbesserungsbedürftig, mit der zweiten bin ich sehr zufrieden, wir waren bis zum Ende sehr präsent, sind zu vielen Chancen gekommen und haben leider zu wenige genutzt. Die Entscheidung des VAR müssen wir zur Kenntnis nehme. Ich denke, man kann Elfmeter geben oder auch nicht. Dass wir das verlieren, tut weh, den Punkt hätten wir uns heute verdient gehabt."

Damir Canadi (Altach-Trainer): "In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, in der zweiten war klar, dass Hartberg mehr riskieren wird. Wir wollten dem Gegner nicht so viel Ballbesitz geben, wollten aus einem Konter das 3:0 fixieren. Das ist nicht ganz so geglückt. Wir hätten durch Meilinger den Sack zumachen können. So kommt der Gegner noch zum Anschlusstreffer, dann wird es immer heiß. Aber meine Mannschaft hat das extrem leidenschaftlich verteidigt, Casali war überragend im Tor. Das macht mich als Trainer sehr stolz, dass wir in diesen roten Bereich reingekommen sind und alles gegeben haben."

Weiterlesen

Kein Sieger im Schlager: LASK mit spätem 1:1-Ausgleich gegen Rapid

Admira zerlegt neun Klagenfurter in Schlussphase mit 4:0