Tausende Menschen haben in Paris und anderen französischen Städten am Samstag gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Landesweit sollen 200.000 Menschen auf die Straßen gegangen sein. Unmut richtet sich besonders gegen den Gesundheitspass, der etwa in Bars oder Restaurants vorgezeigt werden muss.

Die Demonstranten verletzten laut einem Sprecher drei Polizisten in Paris. Innenminister Gérald Darmanin sagte auf Twitter, dass 19 Protestierende festgenommen worden seien, zehn davon in Paris.

Über 200.000 Protestierende



Es ist das dritte Wochenende in Folge, dass Menschen gegen die Covid-Maßnahmen demonstrieren. Die Zahl der Demonstranten hat sich immer mehr gesteigert. Laut Innenministerium sollen es am Samstag 204.090 Protestierende im ganzen Land gewesen sein, 14.250 allein in Paris. In der Vorwoche waren es rund 40.000 Menschen weniger gewesen.

Das französische Parlament hat in der vergangenen Woche ein Gesetz bestätigt, dass Impfungen für Personal im Gesundheitsbereich verpflichtend macht. Dazu kommt, dass Besucher einen Impfnachweis oder ein negatives Covid-Testergebnis in Bars, Restaurants, Messen, Zügen und Krankenhäusern vorzeigen müssen. Bisher war dies nur in Museen, Kinos oder Schwimmbädern notwendig. (agr, Reuters, 1.8.2021)