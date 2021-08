Das Interview hätte am Montag in Pulkau stattfinden sollen, einen Ersatztermin wird es nun im Lauf des August geben

Wird später als geplant im Sommergespräch zu Gast sein: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Das "Puls4/24"-Sommergespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) muss krankheitsbedingt verschoben werden. Es sollte morgen, Montag, in Pulkau im niederösterreichischen Weinviertel stattfinden. Ersatztermin gab es vorerst keinen, die Ausstrahlung soll im August nachgeholt werden, teilte der TV-Sender mit.

Kurz war schon vor einer Woche krankheitsbedingt ausgefallen, ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele musste er kurzfristig absagen. Am Mittwoch leitete der Kanzler aber wieder den Sommerministerrat der Regierung in Schloss Reichenau an der Rax. (APA, 1.8.2021)