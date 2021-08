Silber geht an den US-Amerikaner Kerley und Bronze an den Kanadier de Grasse. Jacobs folgt damit Sprint-Legende Usain Bolt nach

In dieser Galerie: 4 Bilder Gold! Foto: Jewel SAMAD / AFP Zieleinlauf. Foto: REUTERS/Pawel Kopczynski Als 100-Meter-Olympiasieger kann man schon mal die Muskeln spielen lassen. Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP Italia. Foto: REUTERS/Andrew Boyers

Der Italiener Lamont Marcell Jacobs hat am Sonntag den Olympischen 100 m Sprint der Männer im Olympiastadion von Tokio gewonnen. Der in El Paso, Texas, geborene 26-Jährige siegte in 9,80 Sekunden und damit neuem Europarekord vor dem US-Amerikaner Fred Kerley (9,84) und dem Kanadier Andre de Grasse (9,89). Jacobs ist damit der Nachfolger des jamaikanischen Sprint-Superstars Usain Bolt, dessen Siegerzeit bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro der Italiener unterbot. (APA, 1.8.2021)

Männer, 100 m (0,1 m Rückenwind)

Gold: Lamont Jacobs (Italien) 9,80 Sekunden (Europarekord)

Silber: Fred Kerley (USA) 9,84

Bronze: Andre de Grasse (Kanada) 9,89