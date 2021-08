Der Mercedes-Pilot beschädigte dabei das Fahrzeug von WM-Leader Verstappen. Bottas und unter anderem Norris sind out. Rennen wurde nach Unterbrechung fortgesetzt

In dieser Galerie: 2 Bilder Der Anfang vom Ende. Bottas schiebt Norris an. Davor Verstappen. Foto: Peter Kohalmi / POOL / AFP Dann erwischte Bottas auch noch Perez' Red Bull.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat nach dem Start des Großen Preises von Ungarn einen Massencrash in der ersten Kurve verursacht. Der Finne verbremste sich auf regennasser Strecke auf dem Hungaroring, krachte von hinten in den McLaren von Lando Norris, der wiederum in die Seite des Red Bull von WM-Spitzenreiter Max Verstappen rutschte.

Das Rennen wurde danach unterbrochen. Während Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes dem Trubel unbeschadet entkam, fiel Verstappen mit seinem beschädigten Auto auf Rang 13 zurück. Bottas, Norris, Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und Lance Stroll (Aston Martin) schieden aus.

"Ich bin etwas genervt. Ich weiß überhaupt nicht, warum so etwas passieren muss und so ein Risiko eingangen wird", sagte Norris bei Sky: "Das sind Dummheiten." Auch Perez war verärgert: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Beide forderten indirekt eine Strafe für Bottas.

Sebastian Vettel im Aston Martin fuhr auf Platz drei vor.

Kurioser Restart

Das Rennen wurde um 15.32 Uhr neu gestartet. Anstatt aber in die Startaufstellung zu fahren, kehrten alle zurück in die Box, um wegen der abtrocknenden Strecke auf Slicks zu wechseln. Das hatte zur Folge, dass Hamilton beim Neustart als einziger in der regulären Startposition stand. Kurz darauf wechselte er ebenfalls seine Reifen und fiel weit zurück. (sid, red, 1.8.2021)

