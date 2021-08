Liebe Leserin, lieber Leser,

Internetplattformen müssen ab Sonntag in Deutschland dafür sorgen, dass ihre Nutzerinnen und Nutzer sich an das Urheberrecht halten – oder selbst dafür haften. Die Folge sind Uploadfilter, auch in Österreich sind derartige Systeme in Bälde vorgesehen. Trotz Enthüllungen um Spionageskandale will die Regierung weiterhin einen Bundestrojaner einführen. Und: Wir haben einen 3D-Drucker für euch getestet. Einen angenehmen Sonntagabend!

Uploadfilter treten in Deutschland in Kraft, EU-Verfahren gegen Österreich

Trotz Enthüllungen: Regierung will Bundestrojaner einführen

Anycubic Vyper im Test: Ein guter 3D-Drucker für Einsteiger muss nicht teuer sein

746 Millionen Euro: Amazon muss DSGVO-Rekordstrafe zahlen

Der Österreicher, der Inhalte für die größten Youtuber der Welt produziert

746 Millionen Euro: Amazon muss DSGVO-Rekordstrafe zahlen

Hackerangriff legte Anmeldesystem für Impfung in Rom lahm