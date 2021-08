Da ist der Pokal. Foto: APA/AP/Becker

Las Vegas (Nevada) – Gastgeber USA hat das Finale um den Gold Cup gegen Titelverteidiger Mexiko gewonnen. Beim Turnier des nord- und mittelamerikanischen Kontinentalverbandes CONCACAF setzten sich die US-Fußballer am Sonntag (Ortszeit) nach Verlängerung mit 1:0 durch und holten einen großen Prestigeerfolg. Von den zehn Turnieren vor der Auflage 2021 hatten beide Länder je fünf gewonnen. Bei den vergangenen drei Finalduellen hatte Mexiko die USA jeweils besiegt.

Concacaf

Das entscheidende Tor erzielte Miles Robinson von Atlanta United mit einem Kopfball in der 117. Minute. Insgesamt war es der siebente Erfolg der USA beim Gold Cup. Erst vor knapp zwei Monaten hatten sich die beiden Mannschaften im Nations-League-Finale des CONCACAF gegenübergestanden. Auch Anfang Juni ging die Partie in die Verlängerung, am Ende gewannen die USA 3:2. Viele wichtige Profis wie Champions-League-Sieger Christian Pulisic von Chelsea waren beim Gold Cup nicht dabei. (APA; 28.2021)

Final-Ergebnis vom Gold Cup am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas:



USA – Mexico 1:0 n.V. Tor: Robinson (114.)