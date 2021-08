In Wien begann am Montag eine neue Impfaktion. Ohne vorherige Anmeldung kann man sich nun eine Woche lang im Austria Center zur Impfung einfinden und dabei aus den vorhandenen Impfstoffen den bevorzugten auswählen – vor wenigen Monaten noch undenkbar. Angesichts dieser Neuigkeiten verlieren sich einige schon in Impfträumen:

Doch wie würden Sie sich entscheiden? Stimmen Sie ab!

Was spricht für Sie für den von Ihnen bevorzugten Impfstoff? Werden Sie bei der Impfaktion mitmachen? Und falls Sie schon vollständig immunisiert sind: Welchen Impfstoff haben Sie erhalten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 3.8.2021)