Servus TV zeigt am Mittwoch das Testspiel Red Bull Salzburg vs. FC Barcelona. Foto: Getty Images

Fuschl am See – Nach dem Meister Atletico Madrid wartet auf FC Red Bull Salzburg der nächste Spitzenverein aus Spanien: Der FC Barcelona ist am Mittwoch, 4. August, beim FC Red Bull Salzburg zu Gast. Der Red-Bull-Sender ServusTV überträgt den Testspiel-Kracher in der Red Bull Arena ab 18:40 Uhr live. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr.

Das Testspiel ist bereits ausverkauft. Das teilte der Club am Samstag mit. Somit werden am Mittwoch insgesamt 29.520 Fans in der Red Bull Arena mit dabei sein. "Nach der tollen Kulisse und der großartigen Stimmung gegen Atletico Madrid können wir das beim Spiel gegen den FC Barcelona noch toppen", sagte Geschäftsführer Stephan Reiter.

Barcelona, das derzeit in Baden-Württemberg auf Trainingslager ist, wird wohl auch mit einem Österreicher im Kader anrücken. Der 18-jährige Yusuf Demir war erst vor wenigen Wochen mittels Leihvertrag von Rapid in die katalanische Metropole gewechselt und hat am Samstag seinen ersten Treffer im Trikot des FC Barcelona erzielt.

Beim 3:0 im Testspiel der Katalanen beim VfB Stuttgart traf der Offensivmann nach Vorlage von Antoine Griezmann zum 2:0 (36.). Demir stand über die volle Spielzeit am Feld. (red, 2.8.2021)